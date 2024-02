¿Silvia Pinal, al borde de morir? Íntimo amigo llega a 'VLA' y filtra inesperada noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante las últimas semanas han surgido muchos rumores sobre el estado de salud de doña Silvia Pinal, quien a finales de 2023 no la pasó nada bien e incluso estuvo hospitalizado en terapia intensiva debido a sus constantes problemas respiratorios. Luego de que no se dejara de especular que la última diva del cine mexicano se encontraba al borde de morir, ahora uno de sus amigos más cercanos brindó información al respecto.

Reporteros del programa Venga la Alegría interceptaron al productor Iván Cochegrus luego de visitar a 'La Pinal' y de forma contundente desmintió el rumor que surgió hace varias horas, cuando no se dejó de decir que la primera actriz estaba en estado grave luego de sufrir una brutal caída: "Ella está bien, es mentira que se cayó, la señora tiene una llaga que ya se le está cerrando", informó.

El empresario teatral aseguró que la matriarca de la dinastía Pinal estaba recibiendo la mejor atención para recuperarse pronto de esta situación: "Esa llaga fue de los días que estuvo internada en el hospital, no por mal cuidado de sus enfermeros... los que están con ella son dos enfermeros, están en casa siempre, está bien cuidada, tiene un colchón especial para evitar las llagas", mencionó Cochegrus ante las cámaras de TV Azteca.

Iván resaltó que incluso las personas que acuden a visitarla la ayudan en su recuperación: "Los médicos nos dijeron que todos los que lleguemos le hagamos preguntas de todo para ver cómo está su evolución y ella está perfecta". Asimismo, el productor compartió un mensaje que enviaba doña Silvia desde el interior de su casa para dejar en claro que se encuentra bien y consciente: "Hola, ¿cómo están? Yo estoy muy bien de salud (ríe)... Estupendamente bien".

Además, en el audio la productora de Mujer, casos de la vida real no para de enviar besos a todos sus admiradores y fans. "No me he caído ni estoy en el hospital", dijo doña Silvia. Luego de escuchar este mensaje, Cochegrus se puso muy contento y de forma contundente dijo: "No está en el hospital ni se ha caído ni le ha pasado nada, está de buen humor, acaba de desayunar tamales", expresó el productor teatral.

Fuente: Tribuna y Twitter @vengalaalegria