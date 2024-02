¡Soporten! Manelyk González defiende a Thalí en 'LCDLF' y afirma Leslie Gallardo la envidia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa influencer en las redes sociales y también cantante, Manelyk González, de nueva cuenta se encuentra en el centro del escándalo, debido a que salió en defensa de la famosa estrella de realitys y actriz, Thalí García, en una de las recientes galas de La Casa de los Famosos, tras lo que destrozó a sus detractores, asegurando que la influencer, Leslie Gallardo, le tiene envidia.

Como se sabe, el pasado domingo 4 de febrero, la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy se presentó en la gala de dicho reality show de Telemundo, en donde no tuvo reparo alguno al momento de poner en su lugar a varios que le han tirado hate, como Emilio Osorio, y también al defender a Thalí, sorprendiendo a todos debido a que no son amigas y anteriormente destacaron que no lo serían jamás.

Esto pues cuando ambas estuvieron juntas en el también reality show de la empresa antes mencionada, Los 50, en más de una ocasión se vieron involucradas en varias peleas muy fuertes en las que casi hasta llegan a los golpes debido a que se dijeron de todo, pero ahora, en medio de todo el hate que le han estado lanzando a García tanto dentro como fuera del programa, ha declarado a su favor en todo momento.

Cuando señalaron que les sorprendía esto especialmente después de que se le acusó de Xenofobia, esta afirmó que se le hacía muy fuerte la palabra odio, sino que ella salió a decir lo primero que se le ocurrió, que es un dolor, pero que ella siempre ha sido así y como la conoce, sabe perfectamente que sí es así, que no está jugando que solo es así y eso respeta de ella, que sigue siendo tal como es.

Finalmente, cuando hablaron sobre si pensaba que se hacía la víctima, la locura comenzó, pues ella fue contundente al destacas que no la ve como víctima o como victimaria, sino que es protagonista y eso lo saben todas al interior, por lo que la exparticipante de Acapulco Shore, Maripily y todas las demás van a agarrarse ahí para tirarle y ser parte del contenido que ella está creando, demostrando su apoyo.

Fuente: Tribuna del Yaqui