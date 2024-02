Aquí tienes los colores de labiales que debes evitar para no marcar arrugas y líneas finas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Con el paso de los años, nuestra piel cambia de aspecto y esto es completamente normal. Líneas finas, líneas de expresión, patas de gallo... Los signos de la edad aparecen poco a poco en varias zonas del rostro y para algunas se vuelven complejos. Si quieres reducirlos y devolverle la luminosidad a tu piel, existen muchos consejos sin utilizar botox. Hoy revelemos la importancia de la exfoliación química para revelar las nuevas células frescas”que se esconden debajo de las células muertas de la piel. Además, existen automasajes que puedes hacerte tú mismo en tan solo unos minutos para suavizar las líneas finas y las arrugas y tener una piel tonificada y tersa.

La forma de aplicar el maquillaje también es muy importante. De hecho, ciertos colores pueden dar un aspecto envejecido, llegando a veces incluso a acentuar nuestros pequeños complejos. Uno de ellos es elegir el color de tu lápiz labial. Te lo explicaremos todo.

¿Eres una gran fanática de los lápices labiales oscuros? Los colores oscuros pueden resaltar las líneas finas alrededor de la boca y hacer que los labios parezcan más pequeños. De hecho, el morado, el rojo oscuro, el nude oscuro y el marrón pueden dar el efecto de labios finos y enfatizar las áreas que rodean los labios. Estos tonos, por sublimes que sean, no son los mejores para resaltar el rostro.

Los lápices labiales oscuros tienden a resaltar más las arrugas, opacar la tez y resaltar las imperfecciones, por lo que no son ideales si quieres desviar la atención de tus pequeños defectos. Determinadas texturas o acabados no son recomendables a medida que envejecemos. No se recomiendan barras de labios con acabado mate cuando aparecen líneas finas en las comisuras de los labios. Suelen resecar aún más la frágil piel de los labios además de endurecer los rasgos faciales.

En su lugar, opta por tonos más claros que iluminen tu cutis de una forma muy natural. Una mejor opción es un tono rosa medio o claro o nude. En primer lugar, te aconsejamos que apliques un delineador de labios ligeramente más oscuro que tu lápiz labial para delinear el contorno de tu boca. Luego, elige un labial ligero, preferiblemente humectante. Aplícalo por toda tu boca. Y ahora, ¡listo!

Fuente: Tribuna Sonora