Austin Butler explica polémica sobre referirse a Vanessa Hudgens como "amiga"

Los Ángeles, California. - El actor Austin Butler finalmente ha explicado las razones detrás de su elección de referirse a su ex pareja, Vanessa Hudgens, como una "amiga" durante una entrevista pasada sobre su papel en la película biográfica de Elvis Presley. Esta elección causó controversia y críticas en las redes sociales, ya que algunos consideraron que restaba importancia a su relación de nueve años con la estrella de High School Musical.

Butler, de 32 años, reveló que su decisión no fue para minimizar su relación con Hudgens, sino más bien por respeto a su privacidad y para evitar sacar a relucir asuntos personales que pudieran afectarla. En una entrevista con Esquire, supuestamente expresó su amor y cuidado por Hudgens y afirmó que no estaba tratando de borrar nada, sino simplemente valorando su privacidad y la de ella.

Vanessa Hudgens y Austin Butler

El actor también habló sobre su actual relación con la supermodelo Kaia Gerber, con quien comenzó a salir a fines de 2021, y afirmó estar feliz. Reconoció que entiende la fascinación del público por su vida amorosa, comparándola con su propio interés en la vida de otras celebridades como Daniel Day-Lewis.

Las críticas hacia Butler surgieron después de que Hudgens compartiera una historia similar sobre su intuición de que Butler debería interpretar a Elvis Presley, lo que ocurrió durante una aparición en Live with Kelly and Ryan en 2019, mientras aún estaban juntos. La historia se refiere a un momento en el que escucharon una canción navideña de Elvis Presley y Hudgens animó a Butler a perseguir el papel.

"Estaba mirando las luces de Navidad y había una canción navideña de Elvis en la radio y estaba con un amigo mío", dijo. "Estaba cantando y mi amigo me miró y me dijo: 'Tienes que interpretar a Elvis'. Dije: 'Oh, esa es una posibilidad tan remota'".

"Un par de semanas después, estaba tocando el piano", continuó. "Nunca canté para ninguno de mis amigos ni nada. Ese mismo amigo estaba allí y yo tocaba el piano. Ella dijo: 'Lo digo en serio. Tienes que averiguar cómo puedes conseguir los derechos de un guión'. Entonces mi agente me llamó y me dijo: 'Así que Baz Luhrmann está haciendo una película de Elvis'".

Poco después de que se publicara la entrevista, muchas personas fueron a Twitter, ahora X, para calificarlo de "repugnante" e "irrespetuoso" por no darle crédito.

Butler finalmente obtuvo el papel de Elvis en julio de 2019, protagonizando junto a Tom Hanks, quien interpretó al mánager de Presley, el coronel Tom Parker. El rodaje de la película comenzó en enero de 2020 en Australia, pero se detuvo debido a la pandemia de COVID-19 y se reanudó en septiembre de 2020 en Queensland, concluyendo en marzo de 2021. La película fue lanzada en junio de 2022.

La explicación de Butler busca disipar la controversia y proporcionar claridad sobre su elección de palabras durante la entrevista, mientras continúa su carrera en la industria del entretenimiento.

Fuente: Tribuna