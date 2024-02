Indignante: Doctor exhibe FOTOS de actriz en el quirófano a minutos de su terrible muerte

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El doctor que atendió a la reconocida y querida actriz, Fabiola Yazmín Ortega, se encuentra causando una gran indignación entre varios internautas y sus seguidores en las redes sociales, debido a que recientemente se ha filtrado que exhibió fotos de la celebridad reconocida por su participación en Bely y Beto, mientras que se encontraba en el quirófano a pocos minutos de su terrible muerte.

Como se sabe, hace un par de días que se informó que la joven el pasado 1 de febrero de este 2024, lamentablemente perdió la vida justo después de que recibió a su primogénito, siendo precisamente unas complicaciones en el parto a causa de la preeclamcia severa con síndrome de 'Hellp', lo que la llevaron a una hemorragia masiva que culminó en su muerte al no poder ser controlada.

Y aunque fue una situación lamentable, ahora ha sobresalido la indignante información que su médico, Alejandro Martínez Cavazos, ginecólogo, compartió en su cuenta de Instagram fotos del momento y detalló información como: "Lunes por la mañana, se presenta una de las emergencias médicas más temibles y difíciles de tratar. Embarazos de 35 semanas con preeclamcia severa con síndrome de 'Hellp' clase II y ruptura hepática con sufrimiento fetal y sangrado interno masivo de la mamá".

Fabiola Yazmín Ortega. Internet

Aunque en las fotografías no se puede ver el rostro de Yazmín, sí se ve a sus compañeros mientras que se encuentran preparando todo a su alrededor, incluso en una de estas se puede ver la mano de la famosa actriz sobresaliendo entre el equipo de salud que está trabajando en el nacimiento de su primogénito y en ella que ya estaba delicada desde su ingreso, lo que se sabe terminó con su vida tras dar a luz.

Junto a estas fotografías, el doctor también compartió más mensajes: "Gracias a todo el equipo multidisciplinario que me apoyaron en esta emergencia 12:36 pm. Mamá en estado critico, en terapia intensiva, muy delicada, bebé estable. Primero Dios, con fe saldremos adelante, no te soltaré F", con la canción de Intocable, Jamás Te Soltaré. Ante este hecho, varios de internautas que han visto estas fotografías lo han calificado de poco profesional, debido a que vulnera la privacidad de su paciente, además de señalar que no es influencer.

Fotos de la emergencia de Fabiola. Instagram

