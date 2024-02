Ingrid Coronado revive infierno que pasó por culpa de Fer del Solar; TV Azteca la presionó

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En días pasados la querida conductora Ingrid Coronado acudió como invitada al podcast de Marimar Vega, llamado El Rincón de los Errores, y realizó reveladoras declaraciones ante los micrófonos. Uno de los temas que evidentemente salió a flote fue su separación de Fernando del Solar, lo que la hizo recordar el verdadero infierno que vivió cuando el argentino la acusó de haber "abandonado el barco" mientras él seguía enfermo.

Como se recordará, el fallecido presentador de Venga la Alegría acusó a la madre de sus dos hijos de haberlo dejado mientras él estaba luchando contra el cáncer, lo cual derivó en una triste disputa legal y mediática. Ahora que el también actor ya tiene casi 2 años fallecido y que sus hijos ya son adolescentes, Coronado ha decidido romper el silencio y hablar de una de las etapas más difíciles de su vida: Su divorcio.

En primer lugar, la ahora escritora y locutora de radio confesó que Fernando la traicionó pues rompió el acuerdo que tenían sobre no revelar que se estaban separando hasta que ambos estuvieran listos: "Habíamos hecho un acuerdo él y yo que primero íbamos a sanar nuestras heridas emocionales para después dar la noticia, pero él no respetó ese acuerdo" Además, la famosa contó cómo se había enterado de esta noticia.

Estaba un día en mi programa, en maquillaje, cuando me llega la noticia de que él había dicho en una revista que yo había abandonado el barco".

Coronado relató que salió al aire en VLA con la mente en blanco por lo que acaba de leer y dijo que en cuanto terminó la emisión, los ejecutivos de TV Azteca la presionaron para que asistiera a Ventaneando a hablar de su separación. Debido a que no se sentía preparada, la conductora contrató a una empresa para que la ayudaran a manejar la crisis pero salió peor: "Me dijeron que yo no dijera que él que se había ido de mi casa había sido él, decidí seguir las instrucciones precisas".

Yo tenía la instrucción de no decir la verdad y ese fue un gravísimo error y yo con esa entrevista firmé mi sentencia".

La famosa de 49 años explicó que esta situación desencadenó su renuncia a la empresa del Ajusco pues se dio cuenta que ya no era feliz ahí y que también no estaba haciendo su trabajo al 100 por ciento. Finalmente, Ingrid admitió que aunque la pasó fatal durante meses, e incluso años, ahora cree que este error es su favorito ya que le permitió alejarse de la TV y acercarse a su verdadera pasión que es la radio.

