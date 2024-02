Prince, Beyonce, U2 y Lady Gaga: Los 10 mejores shows del Medio Tiempo del SuperBowl

Comparta este artículo

Las Vegas, Estados Unidos.- El próximo 11 de febrero se conocerá al nuevo campeón de la NFL en un emocionante partido entre los San Francisco 49's y los Kansas City Chiefs que se realizará en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada. Aunque el evento deportivo atrae mucha atención, algunos de los aficionados solo sintonizan este partido para ver el show de Medio Tiempo en el SuperBowl.

El espectáculo del medio tiempo existe desde hace más de 50 años, específicamente desde1967, pero fue a partir de 1993 se convirtió en uno de los shows más mediáticos e importantes del mundo luego de la presentación del fallecido cantante Michael Jackson. De acuerdo don diversas fuentes, el show que ofreció el 'Príncipe del Pop' ocupa el lugar número 10 de este recuento, pues causó furor interpretando éxitos como Jam, Billie Jean y Black or White.

En tanto que en la posición número 9 se puede ubicar al británico Paul McCartney, quien fue el encargado de amenizar el SuperBowl de 2005 que se realizó en el estadio de Jacksonville, frente a más de 84 mil asistentes. En la posición 8 se encuentra la reconocida intérprete Lady Gaga, quien arrancó su presentación desde el techo del estadio de Houston en 2017 y presentó un espectacular performance al ritmo de canciones como Poker Face, Born This Way y Bad Romance.

En el número 7 está el show que ofrecieron los Rollings Stones, quienes presentaron un espectáculo clásico sin producción visual y sin invitados. Mientras que en el número 6 aparece Beyoncé, quien provocó furor al interpretar sus éxitos frente a la multitud en 2013 teniendo como invitadas a sus excompañeras de Destiny's Child. Por su parte, Katy Perry ocupa el lugar número 5 en este recuento luego de marcar historia con su show de 2015.

En el cuarto sitio se ubica a Madonna, quien llevó al escenario a invitados como LMFAO, Nicki Minaj, MIA y CeeLo Green; mientras que en el lugar número 3 aparece Dr. Dre, quien llevó a sus amigos raperos Mary J. Blige, Snop Dogg, 50 Cent, Eminem y Kendrick Lamar al SoFi Stadium en Inglewood, California. Finalmente, el segundo mejor medio tiempo de la historia es el de U2 y la primera posición es para Prince, quien en 2007 interpretó éxitos como 1999, Let's go crazy y The best of you.

Fuente: Tribuna