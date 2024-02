"Ridícula": Leslie Gallardo rompe en llanto al ser eliminada de 'LCDLF' y fans la destrozan

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y muy polémica influencer, Leslie Gallardo, de nueva cuenta se encuentra en medio del escándalo, debido a que al ser la segunda eliminada de La Casa de los Famosos, tras varios días siendo severamente criticada y de verse envuelta en múltiples peleas, esta rompió en llanto agradeciendo que esto haya pasado, afirmando que lo deseaba, por lo que fans la destrozaron y tacharon de "ridícula".

Como se sabe, en la segunda semana del tan afamado reality show de Telemundo, todos los habitantes volvieron a pasar al confesionario para votar por aquellos que querían fuera de la casa, resultando que cuatro de las celebridades se colocaran en la cuerda floja, siendo Leslie de las más votadas y después sus tan reconocidos compañeros, Carlos Gómez, Clovis Nienow y Gregorio Pernía.

Finalmente, el pasado lunes 5 de febrero se realizó la gala de eliminación, en la cual se anunció quién de los famosos resultó ser el eliminado, resultando en que fuera la novia de Emilio Osorio la que debía de dejar la casa, y en cuanto lo anunciaron, esta se soltó a llorar diciendo: "Ay sí, sí, sí, sí, sí", agradeciendo al público que la sacaran, y tras lo que le dijo a Alana Lliteras y Maripily: "Diles a mis fuegos que las amo, que no se dejen de nadie, cuídalas, triunfa. Gracias Dios mío, público".

Ante este hecho, la exparticipante de Acapulco Shore señaló que este resultado era el que esperaba, pues en realidad no quería mantenerse adentro y quería salir a vivir la vida que tiene al lado de su pareja: "Estoy priorizando al amor de mi vida y a mí al tomar esta decisión. No lo estoy diciendo de dientes para afuera, respeten mi decisión. Estoy lista para regresar a mis brazos de mi Emi, estoy lista para salir, me decepcionaría más regresar; por favor gente estoy feliz porque por primera vez he decidido priorizarme a mí".

Por otro lado, a través de X, antes conocido como Twitter, varios de los millones de espectadores de la televisora antes mencionada, se lanzaron en su contra afirmando que todo estaba fingido y era obvio que no quería irse, incluso afirmaron que: "Esta es la reacción más patética, ridícula y falsa que jamás se haya visto en La Casa de los Famosos, bueno en el mundo de los realitys".

Fuente: Tribuna del Yaqui