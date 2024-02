¿Sale del clóset? Clovis Nienow le da apasionado beso a 'La Divaza' y hace fuerte confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso y guapo modelo mexicano, Clovis Nienow, se encuentra actualmente en el centro del ojo público, debido a que recientemente hizo lo impensable y le dio un apasionado beso, al joven youtuber y famoso cantante conocido como 'La Divaza', ante lo cual había realizado una fuerte confesión momentos atrás que conmocionaron a todos, ¿acaso salió del clóset ante las cámaras?

Hace dos semanas que comenzó la tan emocionante cuarta temporada del mencionado reality show de Telemundo, en el cual ya se ha visto de todo, pues los entre los integrantes no han faltado las peleas, polémicas, supuestas trampas, bromas, chistes e incluso desnudos, y ahora, los besos están de nueva cuenta en el radar y otra vez el protagonista principal en este ha sido 'La Divaza', que ya se dio uno con Alfredo Adame.

Como se sabe, el pasado lunes 5 de febrero se vivió la segunda eliminación del reality, en el cual Leslie Gallardo fue la eliminada, por lo que los integrantes del cuarto Tierra cumplieron su palabra de hacer un reto, en el que debían besar a al famoso youtuber y cantante, siendo Clovis el seleccionado por todos, incluido él, en generar este contenido para que el público apoye a su equipo, por lo que cuando llegó el momento de la verdad impactó al pedirle a su colega esto: "Bebé, lávate los dientes porque te voy a dar un pin... besote"

Después de que Pedro Luis Joao Figueira Álvarez, nombre de 'La Divaza', cumplió con irse a lavar los dientes, llegó el momento del beso, en el cual Nienow tomó primero el cabello del youtuber y dándole un ligero tirón alzó su cabeza para después unir sus labios y darle un verdadero beso, el cual duró un par de segundos, tras lo que al separarse todos sus compañeros gritaban y aplaudían de que cumplieron lo prometido.

No es un secreto que 'La Divaza' es homosexual y ha tenido parejas masculinas, pero en cuanto a Clovis, se ha afirmado que es "heteroflexible", que es un termino para decir que podría ser bisexual, mientras que este no ha hablado de sus preferencias, pero antes de entrar a la casa dijo que iba dispuesto a abrir su corazón: "Estoy solterito, voy a corazón abierto, dispuesto a que pase lo que tenga que pasar. Me voy a desnudar el alma, tengo 30 años y si encuentro alguien compatible a mí, voy por un amor a largo plazo".

Fuente: Tribuna del Yaqui