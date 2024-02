Se sintió asustada: Yolanda Saldívar promete revelar todo sobre la muerte de Selena

Comparta este artículo

Estados Unidos. - El impactante asesinato de la icónica cantante Selena Quintanilla a manos de su confidente, Yolanda Saldívar, sigue resonando en la memoria del público 29 años después de su trágica muerte. Ahora, se avecina un nuevo capítulo en esta historia, ya que se ha anunciado el lanzamiento de un documental que promete revelar la perspectiva de Saldívar sobre los eventos que llevaron a la muerte de la artista mexicano-americana.

El documental, titulado Selena & Yolanda: The Secrets Between Them, está producido por Oxygen y se espera que ofrezca una visión inédita sobre los últimos momentos de Selena Quintanilla con vida. Esta producción, dividida en varios episodios, será lanzada el próximo 17 de febrero a través de Peacock en Estados Unidos, aunque aún no se ha confirmado su disponibilidad en México ni en qué plataforma estaría disponible en caso de llegar al país.

Yolanda Saldívar en documental

Este documental marca un hito al ser el primero en abordar la muerte de Selena desde la perspectiva de quien la asesinó. A través del tráiler ya disponible, se anticipa que se presentará una versión completamente nueva de los eventos que rodearon este trágico suceso.

La historia original relataba que Selena tenía la intención de despedir a Yolanda, quien se había convertido en su mano derecha pero que había traicionado su confianza al robar dinero del club de fans. En un arrebato, Saldívar habría disparado y acabado con la vida de la Reina del tex-mex en un hotel.

Sin embargo, Yolanda Saldívar, quien está a punto de quedar libre después de cumplir su condena, asegura que es momento de contar su versión de los hechos. A un año de su salida de prisión, afirma que se sintió "asustada" en el momento del crimen y que considera necesario que la gente "conozca la verdad", ya que ella tenía conocimiento de los secretos de la artista.

De hecho, en el trailer, lo que más destaca, es que Yolanda afirma que “las cosas no fueron como parecen”, y el audio de la llamada que realizó a las autoridades, tras lo ocurrido, enfatiza la frase “quería matarme yo, no a ella”, dando a entender que lo que ella pretendía era suicidarse.

El próximo estreno de este documental promete generar gran interés y controversia, ya que ofrecerá una nueva perspectiva sobre uno de los casos más impactantes en la historia de la música latina. El periodista Patrick L. O'Daniel fue quien entrevistó a Saldívar y se reunión con ella cuatro veces dentro del penal de Gatesville, en Texas, donde actualmente se encuentra recluida.

Fuente: Tribuna