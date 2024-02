Televisa, en shock: Jorge Salinas se reconcilia con hija de Andrea Noli tras haberla negado

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En el 2006 el espectáculo mexicano fue marcado por uno de los peores escándalos de todos los tiempos luego de que Andrea Noli destapara públicamente que había sido amante de Jorge Salinas mientras él estaba casado y lo más complicado de la situación fue que también develó que serían padres juntos. Pero sin duda alguna, el más duro golpe vino para la actriz ya que el galán de Televisa negó su paternidad y así se mantuvo por años.

Debido a esta situación, Salinas no se hizo presente como padre en la vida de Valentina Noli, quien ya cumplió 17 años y quien hace un tiempo manifestó su interés en conocerlo. Aunque Andrea había dicho que el esposo de Elizabeth Álvarez no había hecho ningún intento por conocer a la adolescente, ahora el protagonista de La que no podía amar admitió que ya convive con Vale y que las cosas van muy bien.

El también intérprete de teatro charló con los medios de comunicación en el Aeropuerto de la CDMX y contó algunos detalles de cómo es su relación actual con su hija, a quien por muchos años no reconocía legalmente: "Ya conocí a su novio, ya sé dónde estudia su novio, es que tengo mucha información que evidentemente no voy a compartir, pero procuro (estar al tanto de todo), siempre hay cosas nuevas, trato de ser un padre presente y comprensivo, que es lo más importante", explicó.

Crédito: Instagram @andreanoli

Asimismo, Jorge resaltó que el acercamiento con Valentina no es el único que ha hecho, pues contó que también ha estado en comunicación con la hija que procreó con Adriana Cataño, Gabriela, que está a punto de llegar al altar. "No voy a hablar del matrimonio de mi hija, solamente puedo decir que está muy contenta, está muy bien con su novio, tampoco voy a decirles el nombre, para esto está ella y él, pero están muy contentos, están bien", expresó el histrión,

Al ser cuestionado sobre si irá al enlace nupcial de su descendiente, el actor de la telenovela Mi corazón es tuyo respondió: "Por su(puesto)… sino ¿quién la va a entregar?". Pero al escuchar el nombre de Adriana, Salinas demostró que su relación con ella no va del todo bien. "Eso es un comentario de la señora Cataño, no tengo ningún comentario de sus comentarios, pero sí con respecto a las decisiones de mi niña, perdón, no tengo que hablar de eso, muchas gracias", manifestó.

Por otra parte, Jorge contó que por ahora ha pospuesto su operación de la columna, debido a que tiene algunos compromisos profesionales. "Ahí tengo el tema, pero ahorita estoy muy contento, tengo un par de proyectos en puerta, tengo que pensar en todos los niños, y procurarles alimento. Todo el mundo come por lo menos tres veces al día, y las escuelas también hay que pagarlas", dijo Salinas y también aceptó que su relación con los medios de comunicación no es nada buena.

No, de hecho, no, pero con el ser humano trato de ser tolerante, la prensa es otra cosa", aseveró.

Fuente: Tribuna