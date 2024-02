'The White Lotus': Jason Isaacs anuncia el inicio del rodaje en Tailandia para la temporada 3

Comparta este artículo

Estados Unidos.- En un emocionante anuncio, Jason Isaacs reveló este fin de semana que la filmación de la esperada temporada 3 de The White Lotus comenzará en tan solo dos semanas. El reconocido actor, conocido por su papel en la franquicia de Harry Potter, compartió detalles durante un panel en MegaCon en Orlando, Florida, junto con su coprotagonista Matthew Lewis.

La serie, creada por Mike White, ha cautivado a la audiencia con sus dos primeras temporadas, explorando las intrigas y conflictos en lujosos destinos. Tras llevarnos al hotel White Lotus en Hawái y luego a Sicilia en las temporadas anteriores, la tercera entrega llevará a los espectadores a una nueva locación fascinante: Tailandia.

Durante el panel, un fanático preguntó a Isaacs sobre su papel en la próxima temporada, considerando la cautela que debe tener al revelar detalles. Al ser cuestionado sobre su emoción por ir a Tailandia, el actor respondió con entusiasmo y compartió una anécdota sobre las instrucciones del director antes de comenzar el rodaje.

Crédito: Internet

Isaacs, al ser preguntado sobre si había visitado Tailandia anteriormente, mencionó que esta sería su primera vez en el país. Compartió un mensaje recibido del director que sugería pasar tiempo en la sauna como preparación para las grabaciones. Entre risas, reveló que su partida para Tailandia está programada dentro de dos semanas, lo que marca el inicio inminente de la filmación.

La ausencia de Jennifer Coolidge, quien interpretó a Tanya McQuoid en temporadas anteriores, plantea la pregunta de cómo se abordará la dinámica entre el nuevo grupo de invitados y el personal del hotel. A pesar de esta ausencia, Natasha Rothwell regresará como Belinda, prometiendo más caos y situaciones inesperadas.

La serie ha destacado al exponer las interacciones horribles entre los ricos huéspedes y el personal del exclusivo White Lotus. El asesinato en el hotel sirve como un atractivo central, pero el deleite también reside en observar las complicadas relaciones entre los insufribles huéspedes y el sufrido personal.

Con el anuncio del inicio de la filmación, los fanáticos pueden esperar una nueva entrega de drama, comedia y misterio mientras The White Lotus se embarca en un nuevo capítulo en la exótica Tailandia. Aunque la fecha de lanzamiento aún no se ha revelado, el anuncio del rodaje sugiere que la espera para la temporada 3 está un paso más cerca. Mientras tanto, las dos primeras temporadas de The White Lotus están disponibles para transmitir en Max.

Fuente: Tribuna