Tras dejar Televisa y 17 años 'desaparecida', Angélica Rivera arma zafarrancho en 'VLA'

Ciudad de México.- Después de haber dejado Televisa y tener alrededor de 17 años desaparecida de las novelas, la famosa actriz y exprimera dama, Angélica Rivera, de nueva cuenta está dando de que hablar al lado de su hija mayor, la también actriz, Sofía Castro, pues con ella reapareció ante las cámaras de TV Azteca, mismas con las que armaron un zafarrancho entre dimes y diretes con reporteros de Venga la Alegría.

Como se sabe, Rivera desde el año 2007, cuando protagonizó Destilando Amor, abandonó los melodramas y aunque ha seguido en el ojo público al haber sido esposa del presidente de México, Enrique Peña Nieto, apenas hace unos meses ha comenzado con su regreso a los medios de comunicación, como en esta ocasión al lado de su primogénita, después de haber llegado al aeropuerto de la Ciudad de México.

Inicialmente la prensa le cuestionó sobre su vestido de novia ante su boda con Pablo Bernot, en el que Castro únicamente dijo: "Tal vez, tal vez, tal vez… ya verán". Por su parte, Angélica se mostró sonriente y al hablar sobre la próxima unión matrimonial de su hija, esta declaró: "Yo estoy muy contenta de estar viviendo con ella, acompañándolos a los dos en un momento muy importante".

Sofía y Pablo. Internet

Pero este no fue el único tema que quisieron abordar, pues le cuestionaron a Sofía sobre el tema de la depresión y ansiedad que padeció cuando fue parte de la familia de Peña Nieto, la hija del también productor José Alberto 'El Güero' Castro replicó: "Chicos, eso yo ya lo platiqué en mi conferencia, y ya no voy a volver a hablar de este tema", avanzando más a prisa para poder salir del mundo de reporteros lo antes posible.

Finalmente, se estaba comenzando otro zafarrancho, pues comenzaron los empujones para seguir preguntando, a lo que Rivera externó su preocupación y preguntó por la periodista que se lastimó la última vez: "¿Pero la reportera está bien?, ¿pero se rompió el pie?, ¿qué le pasó?, a mí me preocupa que vaya a haber otro accidente aquí, cuidado con la gente. No se vayan a volver a lastimar, si la otra se rompió el pie, no quiero que aquí se les vaya (a pasar algo)", cerrando al decir que podría volver pronto a las novelas en Televisa al lado de Danilo Carrera.

