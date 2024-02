Tras veto por irse a TV Azteca, actriz sufre 'desprecio' en Televisa y hace esto para sobrevivir

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una reconocida y exitosa villana de las telenovelas, quien el pasado 2022 realizó su primer proyecto en TV Azteca, reapareció ante las cámaras luego de años retirada de Televisa tras un supuesto veto y confesó qué hace para sobrevivir ante su separación de la televisión. Se trata de la querida Ana Patricia Rojo, quien perdió su contrato de exclusividad en la empresa de San Ángel desde el año 2017.

La hija del primer actor Gustavo Rojo (qepd) realizó su primera telenovela en 1982 y se trató de Al final del arco iris. Después alcanzó el éxito con sus papeles de villana en melodramas como Esmeralda, María la del Barrio, Carita de ángel y Destilando Amor. Una vez que dejó de ser exclusiva del canal, acudió como invitada a TV Azteca al programa El Club de Eva y supuestamente fue vetada de Televisa porque hizo a enojar a los ejecutivos.

Un año más tarde hizo su última telenovela Por amar sin ley y desde entonces no ha conseguido otro proyecto en San Ángel. Tras su desempleo, Ana Patricia decidió asociarse con una empresa brasileña y emprender un negocio en donde vendía licuados, batidos y cremas para adelgazar y controlar el peso. Mientras que el pasado 2022 la actriz volvió a la TV gracias al Ajusco pues fue participante de MasterChef Celebrity México.

Ana Patricia participó en 'MasterChef Celebrity'

En noviembre de 2023 Rojo fue captada saliendo de Televisa luego de realizar algunos castings pero desafortunadamente no consiguió concretar ninguna oferta. El pasado fin de semana, la actriz mexicana-peruana fue captada en un evento público por el reportero Edén Dorantes, quien la cuestionó sobre si sabe el porqué no le dan proyectos: "Hemos estado en pláticas, al final no se ha concretado nada, pero confío en que todo es como debe de ser, que tiene qué ser cuando debe ser".

Ana Patricia no quiso entrar en controversia y señaló que estaba muy contenta fuera de la televisión y dedicándose solamente al teatro: "Estoy haciendo teatro, estoy en una obra y mañana empezamos gira, vamos a hacer temporada aquí y la tele vendrá cuando tenga qué venir... creo que el mundo nos cambió, la tele cambió, creo que la forma de hacer ficción es diferente", expuso. Finalmente, la artista compartió que ella está abierta a regresar a la pantalla chica con un proyecto interesante.

Me gustaría (volver) pero no me obsesiona, si no, yo sigo con mis proyectos personales".

