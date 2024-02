Zarpazo a Belinda: Cazzu le mandaría contundente mensaje por 'tiradera' a Christian Nodal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la famosa cantante del rap argentina, Cazzu, de nueva cuenta está en medio del escándalo, pues se dice que le habría dado tremendo zarpazo a la reconocida cantante del pop y famosa actriz, Belinda, puesto a que aparentemente le habría mandando un contundente mensaje por la tan exitosa 'tiradera' a su actual pareja, el reconocido cantante del regional mexicano, Christian Nodal.

Como se sabe, la reconocida exactriz de Televisa se colocó en el ojo público tras el lanzamiento de su nuevo sencillo de nombre Cactus, debido a que se dice que este es una clara "tiradera" al que fue su pareja sentimental por poco más de dos años, entre el 2020 y el 2022, en donde incluso estuvieron comprometidos y tanto él como ella se tatuaron en su honor varios símbolos e incluso su nombre o iniciales.

Tras este inesperado lanzamiento, la excoach de La Voz México ha causado un sin fin de comentarios encontrados, debido a que uno señalaron que era "demasiado tarde" y estaba "fuera de lugar" el que ahora, después de dos años de su separación volviera a retomar el tema de lo que había sucedido, mientras que otros se mostraron a favor y le aplaudieron el que sacara música y expresara su dolor.

Pero por otro lado, a quién parece ser que no le gustó para nada que lanzara este nuevo sencillo en el que dice: "Mi pecho no es bodega, todo pa' fuera, lo que me hace mal se va pa' la mier... No fuiste lo que esperé de ti, carajo, cómo me hiciste sufrir", es la reconocida 'Nena Trampa', que es actualmente pareja del intérprete de Adiós Amor y madre de su primer hija, dado a que se dice que le habría enviado una indirecta.

Esto pues Cazzu a través de su cuenta de Instagram compartió una fotografía de la icónica escena inicial de la película del Titanic, en el que se puede ver a una anciana 'Rose' para hablar de su historia y dice "han pasado 84 años", misma frase que acompaña esta fotografía, y aunque no puso nada más al respecto, para todos es una clara indirecta a la 'Princesa del Pop', que ha sido de lo más escuchada en páginas de streaming musical.

Fuente: Tribuna del Yaqui