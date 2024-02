Adiós Andrea Legarreta: Captan a Erik Rubín tomado de la mano de joven; sería su novia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El público de Televisa y el espectáculo mexicano en general se encuentran en shock debido a que se reportó que Erik Rubín ya se habría olvidado de Andrea Legarreta y a 1 año de anunciar su separación podría haberle dado una nueva oportunidad al amor. De acuerdo con una periodista, el exintegrante de Timbiriche fue captado muy cariñoso con una joven y la imagen ya circula en redes sociales.

Como se recordará, fue en febrero de 2023 que la presentadora del programa Hoy y el empresario musical hicieron oficial que su relación de pareja había terminado y que tenían meses separados. Sin embargo, tanto Andy como el padre de sus hijas Nina y Mía Rubín mencionaron que seguirían apareciendo juntos ya que eran socios de varios negocios y además tenían una familia, la cual cuidarían siempre.

En diversas ocasiones, la también actriz de 52 años y Rubín fueron cuestionados sobre si estaban pensando en darle una nueva oportunidad al amor con nuevas parejas pero siempre se negaron a esta posibilidad. De hecho la semana pasada, el intérprete de Princesa Tibetana fue contundente en sus declaraciones a la prensa y aseguró que seguía soltero: "No, no ahorita no, no estoy en búsqueda de pareja", mencionó.

Erik Rubín y Andrea Legarreta

Sin embargo, este miércoles 7 de febrero la periodista Vicky López sacó a la luz una imagen que muestra que Erik en realidad sí estaría saliendo con alguien luego de su separación de Andrea. En el programa de radio Todo para la mujer, la especialista mencionó que la nieta de la fallecida vedette Rosy Mendoza, Mariana, había visto a Erik tomado de la mano de una joven en un restaurante de una conocida plaza comercial.

Nos acaba de llegar un paparazzi. Que supuestamente Erik Rubín ya está estrenando novia. Tenemos imágenes de Erik Rubín hoy, desayunando en Plaza Artz, que es donde tiene su gimnasio".

Aunque sus compañeros trataron de defender a Rubín mencionando que la imagen no significaba nada, Vicky fue contundente y señaló que su fuente le dijo que la mujer y el famoso eran más que amigos: "Erik Rubín se está agarrando de la mano con una nueva chica. Yo le pregunté a Mariana si era su novia y ella dijo que sí, porque le consta que estaban desayunando, agarrando de la mano, se fueron juntos y llegaron juntos. Erik Rubín con cara de enamorado".

Vicky fue muy insistente y continuó asegurando que el exesposo de Andrea sí está muy enamorado de la joven y afirmó que su noviazgo es real: "Lo que me dijo Mariana en específico, y porque los vio más de media hora, es que sí es su novia y que está muy chavita. Que se ve muy enamorado Erik y que todo el tiempo se estuvieron agarrando de la mano", expresó. Se espera que dentro de poco sea el mismo Erik Rubín quien confirme o desmienta su nuevo romance.

Fuente: Tribuna