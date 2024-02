Adiós Televisa: Galilea Montijo confiesa que podría dejar 'Hoy' y revela a su reemplazo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa presentadora Galilea Montijo, quien tiene más de 29 años trabajando para Televisa, dejó sin palabras a todos los televidentes debido a que la mañana del martes 6 de febrero confirmó que podría abandonar al elenco del programa Hoy. Como se sabe, desde el año 2022 se ha estado especulando que la conductora tapatía dejaría el matutino porque ella estaba "cansada" del público mexicano.

Durante la mañana de ayer, la producción del programa matutino transmitió una entrevista donde Nicola Porcella habla de su reciente cumpleaños y su deseo principal fue que lo contraten para integrarse al elenco. Luego de ver la nota, la conductora Martha Figueroa opinó al respecto y 'La Gali' de inmediato dijo que si el peruano llegaba a Hoy, alguien tendría que irse: "¿Y quién se va ir?".

Inmediatamente, las miradas volcaron hacia los hombres que estaban en la mesa, Raúl 'El Negro' Araiza y Paul Stanley, pues se trataba de un ingreso masculino: "Mucho gusto... oye ¿y quién se va? ay no, ay no,", mencionó Montijo abrazando a Ariaza. Sin embargo, la tapatía de 50 años levantó la mano para ser ella quien deje al elenco: "Bueno, en una de esas yo (me voy)". Tania Rincón, Martha, Paul y compañía 'tocaron madera' para que esto no se cumpla.

Aquí hay mucho espacio", dijo Figueroa.

Es cierto, donde comemos uno comemos varios", respondió Galilea.

De momento, se desconoce si Montijo estaba hablando en serio o si de verdad tiene planes de abandonar Hoy. Cabe resaltar que esta no ha sido la única ocasión que la tapatía ha mencionado sus deseos de salir del programa pero ella misma ha recalcado que los ejecutivos de San Ángel no han aceptado su renuncia. Y es que esta presentadora y también actriz es de las pocas personalidades que cuenta con contrato de exclusividad en el canal.

Lo que es una realidad es que Galilea, quien se divorció de Fernando Reina Iglesias el año pasado, no tiene planes de abandonar Televisa próximamente pues hace apenas unos días comunicó que planean realizar una segunda temporada del exitoso reality La Casa de los Famosos México, donde ella es la conductora estelar. ¿Crees que Galilea Montijo debería abandonar el elenco del programa Hoy?.

