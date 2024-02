Bloc Party celebra 20 años de carrera con el lanzamiento de 'Little Thoughts' en plataformas digitales

Comparta este artículo

Estados Unidos.- La banda británica Bloc Party, liderada por Kele Okereke, continúa celebrando sus 20 años de carrera con emocionantes novedades para sus seguidores. En esta ocasión, la agrupación ha subido a plataformas digitales por primera vez su EP de 2004, Little Thoughts, como parte de los festejos por dos décadas de música.

El anuncio fue realizado a través de las redes sociales de la banda, donde compartieron la buena nueva con sus fans. En la publicación, Bloc Party expresó su entusiasmo por finalmente ofrecer este EP en streaming, destacando que anteriormente solo estaba disponible en Japón. Con el lanzamiento en plataformas digitales, la banda invita a sus seguidores a disfrutar de una experiencia de audio de mayor calidad y a dejar atrás las versiones de baja fidelidad que pudieran tener.

Little Thoughts fue el segundo EP de Bloc Party, lanzado originalmente a finales de 2004. Este EP incluye los sencillos Little Thoughts y Helicopter, así como los lados B de este último, como Tulips, Storm and Stress y Skeleton, además de un remix de Tulips a cargo de Minotaur Shock. Con su inclusión en las plataformas digitales, los fans podrán acceder fácilmente a estas canciones que forman parte importante del repertorio de la banda.

Este lanzamiento se suma a la promesa realizada por Bloc Party a fines del año pasado, en la que anunciaron que durante 2024 subirían a plataformas todas las canciones faltantes de su catálogo. La banda ha trabajado arduamente en los aspectos administrativos para lograr este objetivo y brindar a sus seguidores una experiencia completa de su música.

Además del lanzamiento de Little Thoughts, Bloc Party tiene preparado un evento muy especial para conmemorar el aniversario de su aclamado álbum debut, Silent Alarm. El 7 de julio, la banda ofrecerá un concierto al aire libre en el Crystal Palace de Londres, donde interpretarán todas las canciones de este icónico álbum.

El evento contará con la participación de teloneros de renombre como Friendly Fires, The Hives, The Mysterines y Connie Constance. Además, la banda ha confirmado dos fechas adicionales para 2024, el 4 de julio en Belfast y el 5 de julio en Dublín.

Kele Okereke, el carismático frontman de Bloc Party, expresó su emoción al anunciar estos eventos especiales, destacando el deseo de la banda de celebrar junto a sus seguidores tanto antiguos como nuevos. Con estos lanzamientos y conciertos planeados, Bloc Party continúa dejando una huella indeleble en la escena musical, demostrando su relevancia y vigencia después de dos décadas de carrera.

