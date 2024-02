¡Da detalles! Britney Spears revela un fugaz romance con Ben Affleck

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - La estrella pop Britney Spears, de 42 años, causó revuelo en las redes sociales al compartir en una publicación de Instagram ahora eliminada, una fotografía de ella misma junto al actor Ben Affleck y la compositora Diane Warren, tomada "hace años" en una fiesta.

En el pie de foto, Spears hizo una afirmación sorprendente al revelar que se había "besado" con Affleck la noche en que se tomó la foto. Aunque la fecha exacta del encuentro no se especificó, el comentario de Spears generó un gran interés entre sus seguidores y seguidoras.

Britney Spears y Ben Affleck

La cantante, que también detalló su breve romance con Colin Farrell en sus memorias, hizo referencia al encuentro con Affleck como un momento memorable que había olvidado hasta ese momento. Sin embargo, la publicación fue eliminada poco después de su publicación, dejando a los fans con más preguntas que respuestas sobre la historia detrás del beso.

Spears, quien ha estado casada tres veces, actualmente está en proceso de divorcio con su prometido Sam Asghari. Por su parte, Affleck ha estado casado dos veces, primero con Jennifer Garner y más recientemente con Jennifer Lopez.

La revelación de Spears sobre su fugaz romance con Affleck se produce poco después de que compartiera detalles sobre su breve relación con Colin Farrell en sus memorias The Woman In Me. La cantante describió la relación como "apasionada" y comparó su conexión con una "pelea callejera".

A pesar de los detalles sobre su vida amorosa, Spears está cerca de finalizar su divorcio con Asghari, según nuevos documentos legales obtenidos por TMZ. El equipo legal de Asghari ha entregado sus finanzas a los abogados de Spears, lo que sugiere que están cerca de llegar a un acuerdo en el proceso de divorcio.

En California, compartir información financiera es un requisito para obtener un divorcio o separación legal, y el hecho de que ambas partes hayan intercambiado esta documentación indica que están avanzando hacia una resolución de su situación legal.

