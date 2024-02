Drama en Televisa: Salvador Zerboni hunde a Niurka con fuerte confesión; acusa de violencia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta en Televisa acaba de desatarse un fuerte drama, debido a que recientemente el reconocido actor y también estrella de realitys, Salvador Zerboni, de nueva cuenta se encuentra dando de que hablar, pues acaba de hundir a la famosa y muy reconocida vedette de origen cubano, Niurka Marcos, realizando una fuerte confesión en la cual la acaba de acusar de violencia.

Como se sabe, Zerboni y Marcos participaron en la misma temporada de La Casa de los Famosos, que es transmitida por Telemundo, y ahora, mientras que su nuera, Leslie Gallardo, participó en la cuarta, este la tachó de ser del "clan de la pasada de moda" refiriéndose a la cubana, lo que causó un gran revuelo en redes sociales, por lo que en su reciente encuentro con la prensa a hablado al respecto.

Ante las cámaras de Venga la Alegría, Salvador al hablar sobre este polémico comentario sobre la joven expresó: "Fue un comentario que fue para su nuera, creo que la nuera se había comportado de una manera muy agresiva, muy vulgar y mi comentario fue de ‘Es del clan de la pasada de moda’, porque eso fue lo que me pasó con esta señora, que me gritó mucho, me sobajo, fue muy grosera, muy vulgar conmigo".

Después de esta inesperada confesión, el exparticipante de realitys como Reto 4 Elementos, declaró que: "Entonces, la pusimos como pasada de moda, y como tienen esta similitud de actitudes agresivas, violentas, por eso dije que es del clan de la pasada de moda", con respecto a si no le da temor que Niurka se vaya en su contra respondió: "Mira, el miedo que traiga cola que le pisen, yo no tengo cola que me pisen, estoy muy tranquilo".

Finalmente, al hablar sobre si quisiera hacer las paces con la actriz de La Fea Más Bella se dijo en la mejor disposición: "Pues mira, yo sé lo dije que me interesaría, amablemente, vernos y buena onda y convivir, me mandó por un tubo para no decirte otras palabras, recordándome a mi pobre madre, que no tiene la culpa, a mí se me resbala eso, yo siempre voy a estar abierto a cualquier discusión y arreglar cualquier cosa, la verdad sí, no tengo ningún tema".

