Famosa influencer comparte tragedia: su bebé recién nacido fallece en casa

Los Ángeles, California. - La influencer Veruca Salt, conocida en las redes sociales como Kimberley Summer Hartley, ha roto el silencio y compartido con sus seguidores una desgarradora tragedia: la pérdida de su bebé recién nacido en su propia casa. La noticia ha conmocionado a sus seguidores, quienes han expresado su apoyo y condolencias a través de mensajes de solidaridad en sus redes sociales.

Según relata Veruca Salt, el fallecimiento de su bebé fue un caso de muerte de cuna, es decir, ocurrió mientras el pequeño dormía. Aunque aún se esperan los resultados de la autopsia para determinar las causas exactas de la tragedia, la joven influencer compartió la devastadora noticia a través de sus historias en Instagram.

Veruca Salt

Es con gran pesar que escribo esto. Mi bebé falleció mientras dormía el lunes por la mañana. No sé qué pasó, se le realizará una autopsia esta semana", informó Veruca Salt a sus seguidores. La noticia ha causado un profundo impacto en las redes sociales, especialmente porque apenas hace un mes había compartido la llegada al mundo de su hijo, Cash Harrison Stirling.

Veruca Salt relató que el pasado lunes se despertó y se dio cuenta de que su bebé ya no respiraba. Desesperada, trató de despertarlo, pero lamentablemente el pequeño ya había perdido la vida. "Sabía que estaba muerto, pero había una parte de mí que realmente pensó que lo iban a despertar", expresó la influencer en medio del dolor.

Ante las circunstancias de la muerte, Veruca Salt decidió someter el cuerpo de su bebé a una autopsia, aunque no espera tener respuestas concretas debido a lo repentino del suceso. Con profundo dolor, compartió la noticia en redes sociales para poner fin a los comentarios que la incomodaban. "Solo digo esto porque la gente todavía comenta en mis TikToks diciendo lo feliz que me veo con él y 'simplemente espera la etapa de niño' y ya no lo soporto", expresó.

A través de TikTok, Veruca Salt también compartió un video en el que se le ve llorando mientras agradece los mensajes de apoyo y solidaridad de sus seguidores en este difícil momento. La noticia del fallecimiento de su bebé ha conmovido profundamente a la comunidad en línea, que se une en muestras de apoyo y cariño hacia la influencer en este duro momento de pérdida.

Fuente: Tribuna