Hellmann's 'perdona' a Pedrito Sola; le da una segunda oportunidad para promocionar

Ciudad de México.- Si eres mexicano, seguro que recuerdas el incidente que Pedro Sola tuvo con una marca de mayonesa al confundirla con la competencia. Aunque fue motivo de risas para el público, a él no le causó tanta gracia, pues este pequeño descuido le ocasionó algunos problemas. Si bien ante los ojos de todos pareció un desliz menor y hasta chistoso, el conductor de Ventaneando fue sancionado y obligado a pagar una multa de su propio bolsillo.

En su momento, el presentador de televisión se quedó mudo y no supo cómo reaccionar para enmendar lo ocurrido. De hecho, pensó que lo iban a despedir. Por fortuna, dicho escenario no se cumplió, pero sí tuvo que saldar una cantidad importante de dinero. En una entrevista que le concedió a la periodista Aurora Valle para el programa Confesiones, reveló que tuvo que pagar 75 mil pesos. Esta 'deuda' la cubrió en abonos; según el periodista, le descontaron de "cinco mil a la quincena". Pero lo peor para Pedrito fue tener que hacerle frente a la vergüenza de ser reconocido por las calles como 'El señor de la mayonesa'.

Para mí fue muy vergonzoso porque estás en una empresa en donde la empresa es un negocio, entonces parte del negocio importante son los anuncios en la tele. En las menciones comerciales que nosotros hacemos todos los días en vivo, y las cuales nos pagan, uno tiene que tener mucho cuidado".

Pero de los errores se aprende y parece ser que la reconocida marca Hellmann's está consciente de ello y ha decidido darle una segunda oportunidad al conductor, por lo menos eso ha dicho Pati Chapoy. En el programa de este 7 de febrero 2024, contó que podríamos volver a ver a Sola promocionando aquél producto.

"El otro día me llegó una petición que busca juntar firmas ¿para qué creen? para que Pedrito Sola repita esa mención de la mayonesa, ¿te animarías?", cuestionó Chapoy a Sola. Sin pensarlo dos veces, él respondió afirmativamente, pero con el recelo de no saber si "los de Hellmann's quieran", a lo que la conductora reviró: "Pero ¿qué crees Pedrito?, que Hellmann's te dará otra oportunidad". Todo parece indicar que este momento icónico va a repetirse el próximo 14 de febrero en el programa. Esta no sería información novedosa, pues fue en enero de este año que el presentador ya había adelantado que había firmado un contrato millonario con la marca de la mayonesa. ¿Será que esta vez lo hará bien?

Fuente: Tribuna Sonora.