Hunden a Cazzu tras presunta indirecta a Belinda por ‘Cactus’: “No te queremos en México”

Ciudad de México.- Hace exactamente siete días Belinda relanzó su carrera en la música de la mano de Warner Music con su nuevo éxito, Cactus, tema que no dejó a nadie indiferente y que, de alguna manera provocó el mismo fenómeno que causó BZRP Music Sessions #53 a comienzos del 2023 con la tiradera que Shakira le hizo a Gerard Piqué luego de que la pareja de famosos se separara en medio de un escándalo por infidelidad.

Si bien, Christian Nodal no ha hecho ningún comentario con respecto a lo dicho por la estrella de Bienvenidos al Edén, su pareja, Cazzu, sí habría publicado un meme en (supuesta) señal de burla por el tiempo que Belinda demoró en lanzar una réplica al intérprete del regional mexicano. Y es que, como algunos recordarán, el cantante de Ya no somos ni seremos y la famosa jueza de La Voz México terminaron hace ya 2 años.



Resulta ser que, a unos días de que se estrenó la canción de Belinda, Cazzu compartió una fotografía del personaje de ‘Rose’ de la película Titanic, en la que se lee: “Han pasado 84 años”, mientras suena el icónico tema My Heart Will Go On. Si bien, Julieta (nombre real de la rapera argentina) no hizo mención de la estrella infantil de Televisa, la mencionada publicación de Instagram no fue bien recibida por los fanáticos de ésta.

Ante dicha situación, los post de Cazzu se llenaron de mensajes de odio, ¿los responsables? Resulta ser que los fans de Belinda son de armas tomar y les desagradó el hecho de que la cantante resultara de alguna manera agredida por la actual pareja de Nodal, debido a ello, no tuvieron miedo en dejar en claro que no gustan para nada de la estrella sudamericana, a quien le dejaron mensajes como los que leerás a continuación.

“¿Cómo te atreves a compararte con la princesa de México, Belinda. Eres una naca a lado de nuestra nena”, “Aguas con lo que posteas, han pasado 84 años y sigues sin destacar”, "Nodal embarazo a la que pudo, no a la que quiso”, “Ya conocimos a la verdadera Cazzu con historias lo que hace Nodal lo será contigo y claro está no te metas con una mexicana”, “Ojalá no hayas sido el dolor de otra mujer siendo la amante”, “Ni vela en el entierro tenías, ahora a soportar y menos meterte con una mexicana”, “Ya me quiero reír cuando te ponga los del toro”.

Hasta el momento, Cazzu y Christian Nodal se han mantenido callados ante las declaraciones de las personas, quienes no han tenido miedo de atacar incluso a Inti, a quien le tiraron indirectas sobre que pudo haber heredado la apariencia de Belinda, pero terminó pareciéndose a Julieta, tal y como se lee en el siguiente comentario: “Esa bebé de Nodal pudo haber sido güera, de ojos azules y pelo rubio, pero no quiso mejorar su raza”.

