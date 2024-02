¿Infidelidad con Danna Paola? Sebastián Yatra confiesa verdad de ruptura con Tini Stoessel

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso y muy reconocido cantante colombiano, Sebastián Yatra, acaba de presentar una entrevista para Venga la Alegría y otros medios de comunicación, en donde finalmente ha decidido romper el silencio y confiesa la verdad detrás de su tan polémica ruptura de la reconocida cantante y actriz, Tini Stoessel, que estuvo llena de rumores, ¿será acaso que sí fue infiel con Danna Paola?

Como se recordará, la actriz de Violeta y el intérprete de Como Mirarte mantuvieron un romance de esos que no se olvidan, y aunque ya pasaron cuatro años de su ruptura, los seguidores de la expareja continúan con la duda sobre el motivo principal de su truene amoroso, dado a que esta sucedió de manera inesperada pues apenas hacía poco se mostraron felices, por lo que han salido varias teorías.

A pesar de los rumores de infidelidad con la querida exactriz de Televisa por parte del colombiano, el cantante manifestó que el estallido de la crisis sanitaria lo hizo reflexionar acerca de su vida y se dio cuenta de que había situaciones de las que no quería formar parte: "Te acostumbras a las personas y a las cosas y cuando no las tienes en tu vida sientes que estás solo. Muchas veces, los cambios duelen".

De igual forma, el intérprete de No Bailes Sola reflexionó que aunque se sentía como en una película de romance en el que todos son felices, hubo un detalle que le hizo sentir que no estaba listo: "Cuando una relación de este tipo se hace tan grande, es emocionante, porque es como una película romántica y tú eres el protagonista. Pero también ves que solo eres parte de esa historia. Yo era algo inmaduro y no me hallaba en el momento adecuado para eso. Sentí que perdía mi individualidad".

Debido a que su romance comenzó cuando la fama de ambos estaba creciendo exponencialmente, tanto a nivel nacional como internacional, la joven pareja ocupaba titulares por todo el mundo, no solo por su música sino también por los aspectos que conciernen a su vida amorosa. Una de las especulaciones que hubo acerca del fin de su noviazgo fue una posible infidelidad del cantante con la actriz de Atrévete a Soñar.

Al respecto, Sebastián se manifestó en defensa de la intérprete de Sodio, y afirmó: "Nunca intercambiamos mensajes de coqueteo en ningún momento; sin embargo, creo que hoy aun hay gente que piensa que estuve con ella, de repente se convirtió en el villano de la película sin motivo aparente. Recibí muchas críticas".

En diciembre, poco después de que finalizara la relación entre Aitana y Yatra, corrían los rumores de reconciliación entre el cantante y Tini. Sin embargo, el colombiano ha desmentido que vaya a darse una segunda oportunidad con la artista argentina. Por su parte, Tini, terminó su noviazgo con el futbolista Rodrigo de Paul el verano pasado, sin embargo, ella ha mantenido su vida privada en silencio en todo momento.

