¿La dejaron sin cabello? Esteticistas le queman y trozan la cabellera a Yeri Mua

Bogotá, Colombia.- Yeri Mua tuvo que despedirse de su hermosa cabellera por una supuesta enemistad entre esteticistas. El resultado fue fatal para la influencer, que durante años se dedicó a darle los mejores cuidados a su pelo para que luciera sano y bello. Todo su esfuerzo se fue directo a la basura en una tarde, lo que dejó sentimientos de tristeza y enfado en la creadora de contenidos.

Como es costumbre, Yeri Mua contó en redes sociales sobre su experiencia al acudir a una peluquería. El relato tomó una dirección lamentable cuando confesó que durante el procedimiento de coloración, su melena se quemó y se trozó. Estas consecuencias habrían ocurrido bajo la responsabilidad de las trabajadoras de una estética en Colombia. La tragedia sucedió porque las empleadas no "se caían bien entre ellas", al final esta rivalidad llevó a que no se pusieran de acuerdo en la técnica que iban a aplicarle a la tiktoker.

Los de la estética no se caían bien entre ellos, me querían poner un tratamiento y la chica del tinte... como que entre ellas no se ponían de acuerdo y se peleaban", comenzó a narrar.

La celebridad explicó que había ido a ese negocio porque se lo pintaron como el mejor de Bogotá. Incluso cuando llegó, el personal le prometió un resultado de maravilla, pero fue todo lo contrario. La cantante abrió su corazón y reconoció que su cabello lo era todo para ella. "Es como mi sello, para mí es muy importante, es lo que me hace sentir bonita. Se metieron con algo que cuidaba desde niña", dijo.

No sé a quién echarle la culpa, pero creo que fue culpa de la chica que me pintó el cabello (...) que te costaba advertirme. Yo quería un color desde cero, un color más pelirrojo porque me las pintaron como las mejores de Bogotá".

El caso llegó a una profesional del cabello conocida como Ami González, quien analizó el caso con detenimiento y subrayó que el error principal fue la falta de comunicación. El siguiente fue haber decolorado el cabello con extensiones, y por último, que hizo falta estar pendiente de los tonos.

Al decolorar con extensión, lo que pasa es que tu cabello y el otro no se distinguen, no tienes una base o visibilidad, no puedes monitorear qué tanto va aclarando. Se hace por secciones para que no se te pase el tiempo, a ellos les falló eso. Supongo que se confiaron, dejaron de más y se quemó el cabello", aseveró.

Fuente: Tribuna Sonora