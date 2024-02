La sacaron del clóset: Tras 5 años retirada de Televisa, actriz se confiesa en 'Ventaneando'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa conductora y actriz, quien desde 2019 se retiró de Televisa luego de que la sacaran del clóset, dio una inesperada sorpresa a los televidentes debido a que la tarde de este miércoles 7 de febrero apareció en la competencia, TV Azteca, haciendo una fuerte confesión. Se trata de la querida Verónica Castro, quien nuevamente dio una entrevista exclusiva a Ventaneando, programa que lidera su amiga Pati Chapoy.

La también cantante ha destacado por sus actuaciones en telenovelas del Canal de Las Estrellas como Rosa Salvaje, El amor tiene cara de mujer, Pasiones encendidas, Los ricos también lloran, Mi pequeña soledad, Pueblo chico, infierno grande y Los exitosos Pérez. Además de que en sus inicios fue conductora y hace 5 años participó como jueza del reality Pequeños Gigantes, que marcó su retiro de San Ángel y del mundo del espectáculo.

Y es que meses después de culminar el proyecto, se vino un escándalo para 'La Vero' ya que Yolanda Andrade aseguró que habían sido pareja y que incluso se casaron de forma simbólica en Ámsterdam. Tras haber dejado los reflectores durante un lustro, este 2024 la actriz volverá a la pantalla como madrina de la nueva temporada de un programa conducido por su colega y amiga Eugenia León que se transmite en Canal Once.

Yolanda y Verónica Castro habrían tenido un romance

Antes de ingresar a las grabaciones del programa, la artista de 71 años fue abordada por un reportero de Ventaneando, a quien amablemente le respondió varias preguntas. En primer lugar, Castro habló de la relación que mantiene con su nuera, la asesora inmobiliaria argentina, Mariela Sánchez. "Nada más la conocí a través del teléfono, pero la verdad que estaba muy agradable, es una chica que está como queriendo estar bien en pareja, y eso es lo que le gusta a Cristian".

Ante la pregunta sobre si es difícil ganársela como suegra, la expresentadora de programas como Mala noche no aseguró que contrario a lo que se piensa, no es nada complicado. "Pues parecía que fuera difícil, pero no, para nada, o sea, nada más me dijo ‘te quiero mucho, y quiero mucho a tu hijo’, [respondí] ‘ah, bueno, entonces ya te quiero yo a ti'", explicó Verónica al respecto.

Debido a que en semanas anteriores se especuló que Castro nuevamente se convertiría en padre, escenario que Cristian ya negó, la cantante declaró que no descarta que su hijo planee tener un bebé con nueva nuera. "Sí, no, yo lo que sea que Dios nos mande está bienvenido", manifestó. Además, la artista manifestó su emoción por la gira que Cristian y Yuri están por iniciar: "Ya (estoy lista), pues ahora sí no me la puedo perder, ahora sí tengo que estar ahí pendiente".

Por otra parte, la hermana del productor José Alberto 'El Güero' Castro externó su interés de volver a los foros de televisión. "Pues en el nombre de Dios que sea pronto ¿verdad?, ahora vengo como madrina y muy agradecida y muy emocionada. Yo creo que, si se da, se dará bien", comentó. Finalmente, sobre las exigencias que realiza para volver a la pantalla chica, Vero se limitó a decir:

Que sea divertido y que a la gente le guste, yo nada más trabajo para la gente. Yo también quiero mucho al público la verdad, es de las cosas que si extraño, son seres humanos que me llenan el alma de amor", remató.

Fuente: Tribuna