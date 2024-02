No podía ni caminar: Paparazzi capta a Mónica Noguera 'pasada de copas' ¿en Imagen TV?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la famosa y muy reconocida presentadora de TV, Mónica Noguera, se encuentra en el centro del escándalo, debido a que recientemente fue captada por un paparazzi mientras que estaba supuestamente muy pasada de copas, tanto que afirman que supuestamente no podía ni caminar y aparentemente le tuvieron que ayudar para que se subiera al auto mientras salía ¿de los foros de Imagen TV?

La realidad es que Noguera es una mujer muy reservada en cuanto a su vida privada y siempre ha destacado en el mundo del espectáculo por su profesionalismo, pero en los últimos días su nombre ha estado rodeado de escándalo, debido a que después de que se le acusara de tener un amorío con el reconocido actor y cantante, Erik Rubín, un paparazzi filtró en revista de espectáculos el momento en que está aparentemente ebria.

Según el paparazzi y las fotografías, la expresentadora de Sale el Sol estaba saliendo de una fiesta de sus amigos, sosteniendo todavía una copa entre sus manos, mientras que alguien la estaba ayudando a andar y después a subirse a su auto que estaba manejando un chófer, siendo responsable al no subir al lado del piloto, sin embargo, aún así recibió varias criticas por parte de espectadores de la emisión.

Mónica Noguera. Internet

Y ahora, después de que llegó al aeropuerto de la Ciudad de México, para tomar un vuelo que la llevaría a su próxima excursión de montaña, los reporteros de medios de comunicación como Chisme No Like no dudaron en cuestionarle sobre estas comprometedoras fotografías, algo a lo que ella de manera tajante se negó rotundamente a responder, pues además de decir que no hablaría de eso, su rostro se cambió a una expresión de profunda molestia e incomodidad.

Al final, los reporteros prefirieron dejar de insistir con el tema, declarando que era normal que una que otra vez uno se "eche sus copitas" y salga a divertirse hasta de más, pues era algo que no sucedía a diario, pero nuevamente se quedó callada y comenzó a despedirse, sin embargo, la retuvieron un poco más al cuestionarle sobre su viaje, a lo que se mostró más relajada y poco después se despidió más amable para tomar su vuelo.

