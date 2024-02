Otro divorcio en Televisa: Issabela Camil y Sergio Mayer estarían separados: "No viven juntos"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El nombre de Sergio Mayer de nueva cuenta está metido en una fuerte controversia pues un periodista aseguró que estaría separado de su esposa Issabela Camil. Como se sabe, desde hace algunos días se filtró la supuesta crisis matrimonial, cuando se mencionó que el exintegrante de Garibaldi había tenido que abandonar su hogar debido a problemas con la madre de sus hijas menores.

Ahora el especialista en farándula, Jorge Carbajal, aseguró que Sergio y la villana de Televisa se están dando un tiempo y solo aparecen juntos en eventos públicos para evitar escándalos y así fingir ser un matrimonio perfecto: "Cuando los vemos juntos es porque ambos se hacen el favor para callar rumores, como de 'acompáñame para hacer la faramalla del matrimonio perfecto'", dijo el comunicador en su programa de YouTube, En Shock.

Carbajal mencionó incluso que Issabela y Sergio ya no viven en la misma casa y aseguró que no pasan por un buen momento pues tienen muchas peleas: "Lo que sé de muy buena fuente es que Issabela Camil y Sergio Mayer están viviendo en casas separadas, que la relación no está bien, tienen muchos problemas", aseguró el periodista y dijo que es probable que los actores nieguen su crisis cuando la prensa los cuestione.

No obstante, Jorge resaltó que los problemas entre Issabela y el exesposo de Bárbara Mori comenzaron desde que él estuvo participando en el polémico reality de Televisa, LCDLF México: "Decidieron irse cada uno a una casa diferente y ver qué tanto funciona. Todos estos problemas se vinieron suscitando desde que Sergio estaba en 'La Casa de los Famosos'", añadió. Cabe resaltar que hace apenas unos días la pareja reapareció junta en un evento y señaló que actualmente pasaban por "un buen momento".

Asimismo, ayer martes 6 de febrero Camil cumplió 55 años de edad y su esposo la felicitó con un emotivo mensaje en redes sociales. Mayer publicó en su cuenta oficial de Instagram un video que recopila las mejores fotos de Issabela y escribió: "Hoy es un día especial, porque tú eres especial. @issabelacamil, gracias por existir, gracias por ser, gracias por estar, no tengo como agradecerte tanto momentos bellos que me has regalado. Te amo siempre. Feliz cumpleaños hermosa mía". La actriz no respondió a esta publicación ni hizo ningún agradecimiento público.

Crédito: Instagram @sergiomayerb

Fuente: Tribuna