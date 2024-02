Televisa, en shock: Reportan a Silvia Pinal grave y cercano amigo da fuerte noticia en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante las últimas semanas el nombre de Silvia Pinal ha estado en todos los titulares de la prensa debido a los múltiples rumores que han surgido entorno a su salud, sobre todo luego de que a finales de 2023 estuviera hospitalizada en terapia intensiva por problemas respiratorios. Sumado a ello, en los últimos días se aseguró que la 'Última Diva' del cine mexicano se encontraba grave luego de haber sufrido una brutal caída.

Con el propósito de callar todas estas especulaciones, la mismísima Silvia reapareció ante la prensa y negó que se encuentre muy delicada y postrada en una cama bajo estrictas recomendaciones médicas por el supuesto accidente. "Yo no me he caído, ni estoy en el hospital. No, yo estoy muy bien de salud… estupendamente bien", dijo la reconocida presentadora de televisión a través de un audio difundido en el programa Hoy.

Además, la producción del matutino obtuvo una entrevista exclusiva con el productor y amigo de Pinal, Iván Cochegrus, quien compartió una muy buena noticia pues aseguró que la primera actriz ya retomó su vida con normalidad tras abandonar el nosocomio: "Ha evolucionado en todos los sentidos, incluso la llaga, le ha cerrado ya casi completamente, entonces estamos avanzando completamente bien".

El empresario teatral mencionó que doña Silvia ya cambió su dieta pues ya puede comer alimentos sólidos: "Está deglutiendo muy bien, está comiendo ya no papilla, está comiendo cosas sólidas". Asimismo, Iván explicó que las medidas de seguridad para cuidar a la matriarca de la dinastía Pinal se siguen por pura precaución, pero no por complicaciones en su salud. "Desde el mes de diciembre, nos pidieron una serie de aparatos que estén en el cuarto de la señora y que Efi se ha encargado de comprar, el respirador, el oxígeno, para tomarle la glucosa".

Entonces esto hace que nosotros tengamos todos los días pues el ritmo de cómo está el cuerpo de la señora físicamente", remató.

Cabe resaltar que doña Silvia Pinal podría estar pasando por un duro momento a nivel personal debido a que hace algunos días murió su gran amiga Tina Galindo. La asistente de la actriz, Efigenia Ramos, mencionó que no le habían querido dar esta noticia por temor a que no lo tomara bien: "No se lo hemos dicho porque ellas se querían mucho, las dos, la señorita Tina era una gran persona, esto pues sí nos hizo cimbrar aquí en la casa".

Fuente: Tribuna