Tras dejar 'Hoy', Andrea Legarreta saca las garras, molesta, y manda contundente mensaje

Ciudad de México.- Después de haber dejado el programa Hoy y verse en vuelta en polémica, la reconocida actriz y famosa presentadora, Andrea Legarreta, recientemente volvió a dar de que hablar, pues sacó las garras por su hija, Mía Rubín Legarreta, y su yerno, Tarik Othón, mostrándose un tanto molesta al momento de responder los cuestionamientos sobre esto y contundente mensaje.

Como se sabe, desde hace varios meses que Legarreta se encuentra en el centro de varias polémicas, primero por los rumores de su divorcio, después por los ataques de Anette Cuburu en el que la acusa de infiel, sin contar las dolorosas perdidas que ha enfrentado tras el deceso de su amada madre, Isabel Martínez, por lo que no he de extrañar que en este punto se muestre molesta con la prensa por los cuestionamientos sobre los ataques en contra de su yerno y su hija.

Esto es debido a que recientemente Kate del Castillo y cientos de mexicanos han lanzado comentarios en contra de los toreros y aquellos que apoyan las corridas, afirmando que "Las corridas de toros son una mancha en México para la reputación del país donde yo nací, donde yo crecí y una vez que se terminen estoy segura de que todos vamos a tener un motivo más de celebración y que todo esto va a pasar a la historia".

Ante este hecho, la presentadora de Televisa visiblemente cansada y molesta por mencionar que su hija es polémica respondió: "Yo sinceramente tengo que ser respetuosa de la gente que le gusta y de la que no le gusta, entonces no sé ni de qué me estás hablando y es cosa ‘de nuevo en la polémica’ y no, mi niña es una niña muy linda, es una niña educada, amorosa y al final cada quien sabe su historia, es un adulto y yo simplemente los respeto".

Con respecto a su opinión personal sobre este arte cultural, como es denominado, la expareja de Erik Rubín afirmó que no tiene por qué juzgar a los demás recalcando: "Te voy a decir una cosa, cuando yo era niña era parte de nuestro día a día, o sea, mis abuelos vivían a lado de la Plaza de Toros. Ahora, cada quien está en su derecho de opinar lo que quiera, la verdad prefiero no hacerlo porque es un tema delicado".

Finalmente, cuando se le pidió que hablara sobre todo el odio que le han lanzado a su hija, intérprete del tema Diablo, por salir con un torero, esta declaró: "La gente está buscando tirarle hate, desahogar su rollo interno de muchas formas, entonces uno decide si les abre la puerta, si lo aceptan o no y creo que cada quien da lo que tiene para dar. Los que ponen cosas horribles deben ser los que también tienen algo horrible adentro".

Fuente: Tribuna del Yaqui