Tras filtrarse grave noticia de Verónica Castro, la actriz de Televisa aparece irreconocible

Ciudad de México.- Después de que filtraran grave noticia sobre el estado de salud de la cantante y reconocida presentadora, Verónica Castro, ahora una vez se encuentra en el centro del ojo público, debido a que la también actriz de Televisa acaba de reaparecer en redes sociales, en la cual luce irreconocible ante el público, los cuales le enviaron fuertes mensajes sobre su apariencia, ¿acaso luce enferma?

Como se sabe, Castro en una entrevista con Ventaneando, afirmó que no se encontraba nada bien de salud, y aunque nunca se dijo grave, señaló que no volvió a Acapulco para quedarse en México al cuidado de su hijo Michel, pero, según su otro retoño, Cristian Castro esto no sería verdad, pues afirmó que: "Ella está actuando a que está enferma, porque me quiere de… te juro por Dios, las mamás a veces actúan a que están enfermas porque te quieren ver".

Y ahora, en medio de estos dimes y diretes sobre su estado de salud, la famosa actriz acaba de hacer una aparición pública a través de su cuenta de Instagram, en la cual compartió un par de fotografías en el que le ha dicho completamente adiós a su oscura cabellera y presume el platinado de sus canas con un espectacular peinado y su rostro perfectamente maquillado, luciendo un poco más joven.

Este espectacular cambio que le refresco su imagen fue a manos del reconocido estilista, Alfonso Waithsman, el cual se encarga de maquillar y peinar a varias celebridades, tales como Galilea Montijo, para que pudiera aparecer como la madrina de un nuevo programa al lado de la banda la Sonora Santanera, siendo este su regreso a la televisión después de varios años retirada de la vida pública.

Ante este hecho, a través de sus redes sociales miles de sus seguidores le dejaron mensajes en el cual elogiaron mucho al estilista, mientras que criticaron a la actriz de Rosa Salvaje por supuestamente abusar de los filtros: "Benditos sean los filtros'" "¡Por Dios! Cuanto filtro" "A ver sin filtros" "Que barbaridad! Cuánto filtro" "Hasta que la modernizaron" "Mi respetos, para este mago del maquillaje".

