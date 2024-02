Tras pelea con Niurka, Maryfer Centeno analiza a Leslie Gallardo; manda contundente mensaje

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de su intensa pelea en pleno programa en vivo con la polémica vedette de origen cubano, Niurka Marcos, la reconocida grafóloga y presentadora, Maryfer Centeno, acaba de analizar la reacción verdadera de la joven estrella de realitys, Leslie Gallardo, al haber sido eliminado de La Casa de los Famosos, tras lo que además mandó un contundente mensaje a su suegra a modo de broma.

Como se sabe, el pasado lunes 5 de febrero se realizó la gala de eliminación, en la cual se anunció que fue la novia de Emilio Osorio la que debía de dejar la casa, y en cuanto lo anunciaron, esta se soltó a llorar diciendo: "Ay sí, sí, sí, sí, sí", agradeciendo al público que la sacaran: "Estoy priorizando al amor de mi vida y a mí al tomar esta decisión. No lo estoy diciendo de dientes para afuera, respeten mi decisión. Estoy lista para regresar a mis brazos de mi Emi, estoy lista para salir, me decepcionaría más regresar; por favor gente estoy feliz porque por primera vez he decidido priorizarme a mí".

Y ahora, la colaboradora del programa Hoy analizó sus gestos y sus palabras, declarando que todo fue contradictorio, pues en realidad es que no querría irse, pues estaba tensa y no feliz: "¡Ay Dios Mío! sale Leslie de la Casa de los Famosos, tratando de tranquilizarse, agarrándose la cadenita, el mentón levantado, ¡ay Dios mío, Dios mío!, nota hasta como la respiración cambia de lo inquieta que esta…aquí asiente con la cabeza como ya resignada a salir, peor el rostro de tensión".

Tras esto, agregó que todo lo que hizo fue para controlar sus emociones de decepción y no auténtica felicidad: "Leslie, se ve tensa, eres tú, ay sí, ay sí, pero lo que hace hacer estos pasitos es tratar de tranquilizarse, pero no parece un triunfo pero es un momento muy emotivo, las comisuras están hacia abajo, está reflejando tristeza yo creo que hay una contradicción pero que bueno que diga que está contenta…yo creo que hay sentimientos encontrados".

Finalmente, quiso bromear con respecto al pleito que tuvo hace más de un año con la suegra de la exintegrante de Acapulco Shore no se molestaba volvían a tener un altercado por la opinión que dio sobre la verdad detrás de la actuación de la joven celebridad: "Haber si no se enoja Niurka conmigo otra vez, podría pasar todo, ya ven que a mi todo me pasa, los quiero mucho, hasta mañana".

Matyfer al pelear con Niurka. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui