Así reaccionó Andrea Legarreta al saber que Erik Rubín ya tiene novia: "Le deseo lo mejor"

Ciudad de México.- En las últimas horas no se ha dejado de hablar del supuesto nuevo noviazgo que Erik Rubín comenzó a un año de haber hecho oficial su separación de Andrea Legarreta. Aunque los fans de estos artistas anhelaban la posibilidad de una reconciliación, tal parece que el exintegrante de Timbiriche ya encontró nueva pareja y este jueves 8 de febrero su aún esposo reaccionó a la inesperada noticia.

Como se sabe, fue el miércoles cuando se reveló que el famoso cantante estaría estrenando romance con una joven luego de que a través del programa Todo para la mujer se filtrara una imagen donde Rubín aparece tomando de la mano a una mujer mientras estaban desayunando en una plaza comercial. La periodista Vicky López aseguró que su fuente le confirmó que entre esta joven y Erik había algo más que una amistad y que él lucía sumamente enamorado

Erik Rubín tendría nueva novia

Luego de que la imagen se volviera viral, esta tarde de jueves Andrea Legarreta decidió hablar al respecto durante una entrevista que brindó a las afueras de Televisa. La conductora empezó su relato explicando que el padre de sus hijas tiene todo el derecho de rehacer su vida ya que ellos no son pareja en la actualidad: "Cuando eres joven y libre tienes derecho de salir, conocer e incluso de empezar una nueva historia", expresó Andy.

La presentadora estelar del programa Hoy señaló también que aunque su relación de pareja ya terminó, ella y Erik seguirán siendo familia y le guardará un cariño eterno: "Somos una expareja que sigue unida, yo siempre le voy a desear lo mejor, es un buen hombre". Acto seguido, Andrea mencionó que solo espera que Rubín haya elegido a una "persona valiosa" para rehacer su vida: "Que sea alguien que sume felicidad a nuestra vida".

Los reporteros cuestionaron a Andy sobre si ella ya piensa darse una nueva oportunidad en el amor ahora que su exmarido está haciendo lo suyo pero ella descartó la posibilidad: "Yo no, no estoy lista, ni siquiera para salir, estoy bien viviendo mi momento, disfrutando a mi padre, él se tuvo que venir a vivir a CDMX, no estoy en el momento ni tengo ganas, tengo ganas de estar con mis hijas", mencionó y relató que han intentado presentarle a prospectos pero ella no quiere conocer a nadie.

Y luego de desearle lo mejor a Rubín, Andrea fue cuestionada directamente sobre si no sentía aunque sea un poco de tristeza al saber que su exesposo ya encontró una nueva mujer, pero ella evitó responder: "¿Te digo la verdad? lo que pasa es que lo nuestro está asumido, ¿qué puedes esperar de un hombre y una mujer que no tienen una historia de pareja? somos jóvenes, no estamos de mal ver, sentiría feo si supiera que está con alguien que no es bueno para él", mencionó.

Fuente: Tribuna y YouTube Edén Dorantes