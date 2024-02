Castigan a Kristal Silva por seña obscena en 'VLA'; TV Azteca podría cancelar su contrato

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa presentadora Kristal Silva de nueva cuenta está metida en una fuerte controversia que incluso la tiene al borde del despido en TV Azteca. Todo comenzó porque la ahora exreina de belleza hizo enojar a los ejecutivos del canal debido a que ayer miércoles 7 de febrero realizó una señal obscena en plena transmisión en vivo del programa Venga la Alegría, que se transmite en horario familiar.

La originaria del estado de Tamaulipas cometió un garrafal error en la emisión del miércoles pues cuando creyó que la cámara ya no la estaba enfocando, hizo la conocida 'Britney Señal'. Kristal reaccionó con esta grosería luego de que uno de sus compañeros del matutino señalara que ella podría ser reptiliana. Ante la ofensa que sufrió, la guapísima modelo no dudó en 'pintar dedo' ante las cámaras, sin imaginarse que la imagen se estaba transmitiendo en vivo.

Castigan a Kristal Silva por hacer seña obscena

Tras esta lamentable situación, y recibir un regaño por parte de sus jefes directos de VLA, este jueves una de las ejecutivas de la televisora del Ajusco llegó al foro del programa para hablar con Kristal e informarle que sería castigada por este tremendo error. La persona encargada de dar su 'regaño' a la tamaulipeca fue 'Margarita McKenzie', personaje interpretado por 'El Capi' Pérez, quien simula ser la gerente de Recursos Humanos de TV Azteca.

Al entrar al programa, 'Margarita' señaló que voló desde Nueva York de inmediato al enterarse de la falta que había cometido Kristal: "Me habló Maru (la productora), con lágrimas en los ojos y me contó lo que había pasado", relató. Posteriormente, la ejecutiva le pidió a la conductora que hablara sobre el incidente: "Levantó el dedo grosero y no cualquier dedo grosero, un dedo del tamaño de Tábaja Jalil", dijo 'Margarita'.

Para justificarse, Silva fingió estar llorando y eso enfureció a 'McKenzie': "Nunca te ha salido llorar, primer recurso quemado, ¿qué más? aquí tengo tu contrato, en este momento lo puedo triturar". Mientras que la conductora mencionó: "Han sido 7 años de mi vida en este programa, al cual quiero y respeto, y al público ni se diga, pido una disculpa nacional por el dedo grosero, por la Kristiseñal". La ejecutiva no aceptó la disculpa y señaló que Kristal deberá hacer trabajo comunitario para enmendar su error.

Te voy a perdonar porque te tenemos fe, pero tendrás que hacer labor comunitaria", dijo la encargada de RH y la conductora lo aceptó.

Fuente: Tribuna