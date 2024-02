Elissa Marie Soto se negó a tener fiesta de XV años, pero Geraldine Bazán no se quedó quieta

Comparta este artículo

Nuevo Vallarta, Nayarit.- Si bien, cada vez que la hija de algún famoso cumple 15 años, suele tratarse de todo un evento (tan solo hay que recordar la fiesta de la hija de Saúl ‘El Canelo’ Álvarez) la realidad es que, en la actualidad, no todas las jovencitas gustan de tener una celebración tan grande como lo son las quinceañeras, tal fue el caso de la primogénita de Geraldine Bazán con el actor de Televisa, Gabriel Soto: Elissa Marie.

Si bien, al ser la descendientes de dos grandes figuras de la actuación, la gente pudo ver cómo iba creciendo Elissa, la realidad es que la joven actriz ya es toda una señorita y como era de esperarse, Geraldine estaba lista para festejar a lo grande los primeros 15 años de vida de su hija; sin embargo, ésta se negó a tener una fastuosa celebración, hecho que fue confirmado por la propia actriz de Victoria, a través de su cuenta oficial de Instagram.

Según declaraciones de Bazán, su hija no quiso tener una fiesta de quinceañera, aunque esto no significó que no habría una celebración, puesto Geraldine se puso manos a la obra y se llevó a su hija a un lujoso viaje en Vidanta Nuevo Vallarta, en Nayarit, sitio en el que la joven pudo disfrutar de su pre-cumpleaños, en compañía de sus dos mejores amigas. En las imágenes que la actriz de Corona de lágrimas compartió se puede apreciar que la adolescente pasó grandes momentos junto a su progenitora y seres queridos.

Geraldine Bazán presume fiesta de pre-cumpleaños de Elissa Marie Soto

Las fotografías sorprendieron a los miles de fanáticos de Geraldine Bazán, quienes se mostraron impactados por lo mucho que había crecido Elissa Marie, así como también resaltaron que la joven había heredado la belleza de su madre y el talento de sus progenitores en la actuación, quien ya ha participado en algunas producciones como Soltero y con hijas, así como también se le vio en la producción de Netflix, 100 días para enamorarnos.

Geraldine Bazán presume cumpleaños de Elissa Marie Soto

Esta noticia llega tan solo unas semanas después de que Geraldine Bazán confirmó frente a las cámaras de Venga la Alegría que su hija ya tiene novio, aunque se desconoce la identidad del jovencito, la histrionista afirmó que su Elissa le contó los detalles de su relación desde que ambos se conocieron: “Me contaba que a ella le gusta el niño y que la estaba conquistando, es algo bien bonito. Al final es algo que vivimos todos y yo me acuerdo de mi primer amor, son etapas bien bonitas”, sentenció la actriz de El abuelo y yo.

