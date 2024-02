"Estoy enamorada": Tras liberación de Juan Collado, Lety Calderón se da nueva oportunidad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La querida actriz Lety Calderón sorprendió a todos sus seguidores con un importante anuncio luego de que semanas atrás su exesposo Juan Collado fuera liberado y absuelto de cargo luego de 3 años preso. La villana y protagonista de Televisa causó tremendo impacto al admitir que se encuentra muy feliz, debido a que inició este año 2024 con un nuevo amor, luego de permanecer soltera desde mediados del 2022.

A pesar de que la estrella de telenovelas como Yo compro esa mujer, Valeria y Maximiliano, La antorcha encendida y Laberintos de pasión aseguró que estaba muy dedicada a su labor como madre, en esta ocasión manifestó que pese al amor que siente por sus retoños, decidió darse otra oportunidad en el terreno sentimental. "Estoy enamorada, estoy contenta, sin formalizar al cien por ciento las cosas, creo que hay que disfrutar el día a día".

Sin embargo, Calderón resaltó que no descuida en ningún momento a sus hijos, Carlo y Luciano, fruto de su relación con Collado: "Evidentemente, estoy dedicándome mucho a mis hijos, también, evidentemente estoy enamorada de ellos, babeo por ellos, entonces ahorita mi prioridad son mis hijos. Salgo con alguien, pero ahorita no es nada formal”, contó la intérprete en entrevista para el programa Sale el Sol.

Lety Calderón y sus hijos

Por otra parte, la mexicana de 55 años reveló que ya es suegra, pues su hijo Carlo está saliendo con una muchacha que lo tiene ilusionado. "Si me ha dicho que sale con una amiga que le encanta, que le cae muy bien, que la pasa muy bien, yo lo veo contento, lo veo feliz y respetando sus tiempos". Y es que el adolescente no ha querido presentar a su novia con la artista: "Hasta que él me la quiera respetar y llevarla a casa y demás, lo voy a esperar. Tenemos una gran comunicación y sí me lo ha dicho ‘mamá, dame chance’, porque no sé por qué razón está un poco rejego a entregarse igual que yo al cien por ciento", declaró.

Pese a esta buena noticia, Lety contó que el joven tiene problemas de salud, por lo que en breve acudirán al doctor para descartar que sufra un grave problema de audición. "La doctora le dijo que por escuchar música tan alta, y no es que la escuche él en sus odios, porque él usa audífonos especiales, pero en las discotecas que tienen la música altísima, la doctora le dijo que estuvo a dos decibeles de perder el oído. Tengo que hacerle una audiometría porque está teniendo dolor y dice que no oye, claro a veces no me oye nada más a mí", detalló.

Finalmente, Calderón aseveró que celebra que su expareja Juan Collado quedara absuelto, debido a que sus hijos pueden convivir más con él. "A mí me encanta porque de eso se trata la vida, de que mis hijos sepan y estén con su papá, porque tienen un papá, existe un papá de ellos y me encanta que tengan este acercamiento, sobre todo ya más en esta época, a lo mejor a mí no me ha presentado o no me ha hablado mucho de la novia, por ejemplo. (Con él) no sé, pero ojalá que sí, porque también para eso están los papás, para aconsejarte, guiarte y escucharte", finalizó.

Fuente: Tribuna