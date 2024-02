FOTOS: Todo sobre la supuesta ruptura de Angelique Boyer y Sebastián Rulli, esto se sabe

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Angelique Boyer y Sebastián Rulli le sacaron más de un suspiro a la audiencia en el año 2010 cuando ambos protagonizaron el melodrama producido por el Güero Castro y es que, la química existente entre la actriz de origen francés y el histrión nativo de Argentina era tal, que los rumores sobre una relación amorosa no tardaron en aparecer, esto pese a que ambos contaban con sus respectivas parejas en el aquel entonces.

No fue sino hasta el año 2014, luego de varios meses de que ambos se reencontraron en Lo que la vida me robó que oficializaron su noviazgo, lo que no sorprendió a nadie, puesto como se mencionó anteriormente, las chispas volaban entre ellos por lo que la empresa de San Ángel no dudó en hacerlos pareja en la ficción nuevamente en diversas telenovelas, como es el caso de Tres veces Ana o Vencer al pasado.

Si bien, Angelique y Sebastián se han mostrado reacios en casarse, sí que se han consolidado como una de las relaciones más estables de la farándula, hasta ahora… Resulta ser que, durante la noche del pasado miércoles y la mañana de este jueves, 8 de febrero, en X surgió el fuerte rumor de que Boyer y Rulli habrían decidido poner punto final a su relación, lo que desató una serie de mensajes y hasta memes.

“Yo creía en el amor por Angelique Boyer y Sebastián Rulli”, “¿De dónde sacaron que Angelique Boyer y Sebastian Rulli terminaron, si los acabo de ver de viaje en Argentina con los suegros de Boyer? No digan pen…”, “No mam… ¿cómo que Sebastián Rulli y Angelique Boyer terminaron?”, ¿”Quién fue el pen… que inició el rumor de que Angelique Boyer y Sebastián Rulli terminaron?”, “No man… cómo que Angelique Boyer y Sebastián Rulli terminaron su relación?”, fueron algunos de los mensajes de la audiencia.

¿Sebastián Rulli y Angelique Boyer terminaron su relación?

Como ya te habrás percatado, tanto Angelique como Sebastián han estado rodeados de rumores desde que se conocieron hace 14 años. Algunas veces se dice que se casaron en secreto, otras que tienen un hijo y algunas más que ya se separaron, pero la realidad es que todo queda en eso: especulaciones. Hasta el momento en el que se redactó esta nota, ninguno de los dos artistas ha reaccionado al respecto y se desconoce si optaron por separarse o no.

Lo que sí se sabe es que hasta hace 3 días, el actor de Rubí compartió una publicación en Instagram en la que se les ve presumiendo los paisajes de las Cataratas del Iguazu, en su tierra natal, sitio al que se fue de vacaciones junto a Angelique Boyer, en dicho post, la actriz de Rebelde dejó un comentario en el que reveló que disfrutó mucho del viaje: “Hermoso, combinas con el cielo y el paraíso”, declaró la famosa. Mientras que hace una semana, la celebridad compartió una serie de retratos en la aplicación de la cámara multicolor en el que el histríon respondió: “Qué bien la pasamos mi amor. Ni un segundo desperdiciado, que así se sea siempre. Te amo.”

Última publicación de Angelique Boyer y Sebastián Rulli

Créditos: Instagram @angeliqueboyer

Últimas interacciones de Sebastián Rulli y Angelique Boyer en Instagram

Créditos: Instagram @sebastianrulli

Fuentes: Tribuna