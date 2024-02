¿Fraude en 'Exatlón'? Reportan falsa hospitalización de Macky González, exhibirían prueba

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta el Exatlón México se encuentra en el centro del escándalo, debido a que los acusan de fraude ante el público, al supuestamente reportar una falsa hospitalización tras el accidente que la reconocida integrante del reality deportivo y presentadora, Macky González, incluso a través de las redes sociales aparentemente exhibirían la prueba que lo demostraría.

Como se sabe, la salud de los atletas de TV Azteca en las últimas semanas ha causado mucha preocupación, especialmente la de González, debido a que esta sufrió una cortada en su pie que tuvo que ser suturada, y poco después desapareció de competencia, tras lo que ella misma confirmó que se le infectó y tuvo que ser hospitalizada, incluso sometida a una cirugía para limpiar bien el área afectada.

Pero, tal parece que no estaría bien del todo, dado a que recientemente en la página de X, antes Twitter, especializada en espectáculos, La Portada AI1, declaró que: "Se filtra que Macky salió de Exatlón, asegurando que estaba en el Hospital, para registrarse como Diputada de Movimiento Ciudadano", causando un gran revuelo en sus millones de fans que afirmaron que desde hace años ella se encuentra en dicho partido.

Pero ahora, ante un video compartido por Jorge Álvarez Máynez, en el que presenta a la participante de los Azules como candidata y promotora del deporte, lo tomaron como una prueba de su fraude, expresando: "¿Quién es el fraude aquí @MovCiudadanoMX o el @ExatlonMx? Porque para registrarse como diputada ella tiene que estar de manera presencial en la CDMX y se supone ella estaba en el hospital ¿no? Habría que verificar que esa candidatura cumpla con la ley @INEMexico".

Hasta el momento, nadie del reality deportivo se ha pronunciado sobre la polémica de la integrante de Contendientes, mientras que en redes sociales la destrozan con comentarios como: "A ver, ¿Qué esperaban de un partido que se jacta de ser lo 'nuevo' pero con las mismas prácticas 'viejas' de siempre? Si ya hicieron lo que hicieron, lo mejor es NO votar por ellos, y ya", "Esa Macky siempre prepotente, odiosa y tramposa" y "Macky no estaba lastimada, simplemente el programa la estaba cuidando para que no le pasara nada ¿qué pasó ahí?".

Fuente: Tribuna del Yaqui