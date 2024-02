Luce como una diosa: Megan Fox deslumbra con un nuevo y llamativo tatuaje

Comparta este artículo

Estados Unidos. - La reconocida actriz Megan Fox, conocida por su papel en Jennifer's Body, capturó todas las miradas en la fiesta pre-Grammys Jam for Janie Grammys 2024, no solo por su atrevido vestido de cota de malla, sino también por un nuevo y llamativo tatuaje que adornaba su brazo.

El diseño del tatuaje abarcaba toda la longitud del brazo de Fox, desde el hombro hasta la muñeca, presentando motivos como flores de cerezo y un pájaro en vuelo, entre otros elementos. Aunque no quedó claro si el tatuaje era una adición temporal para la fiesta o una decisión permanente, sin embargo, el impacto visual fue innegable.

Megan Fox

La actriz de 37 años, madre de tres hijos, reveló en una aparición previa en The Drew Barrymore Show en noviembre de 2023 que había recientemente realizado un tatuaje que no le gustaba y que necesitaría "reelaborar". Aunque bromeó diciendo que "no es gran cosa", las fotos posteriores a la entrevista no mostraron evidencia de la manga del tatuaje. No obstante, Fox no es ajena a la tinta, habiendo cubierto anteriormente un tatuaje pélvico con el nombre de su ex esposo Brian Austin Green con un diseño de serpiente y flores.

Además, Fox tiene varios tatuajes dedicados a su prometido Machine Gun Kelly, como "el pistolero" en su clavícula, así como muñecos vudú a juego tatuados en sus dedos anulares.

Durante la fiesta de visualización, Fox llegó sola pero más tarde fue vista con Machine Gun Kelly, desafiando la lluvia en su camino hacia la fiesta posterior a los Grammy de Billie Eilish en Fleur Room en West Hollywood, lo que generó aún más interés y especulación sobre su relación y estilo de vida.

Hay que recordar que la actriz Megan Fox, conocida también por su papel en Transformers, hace unas semanas reveló detalles íntimos sobre su vida en una entrevista con WWD. A los 37 años, compartió que antes de enfrentar un aborto espontáneo con su prometido Machine Gun Kelly, sufrió un embarazo ectópico en su juventud. Explicó que también ha pasado por otras dificultades que prefiere mantener privadas. Fox describió el embarazo ectópico como una experiencia dolorosa y destacó que algunas cosas merecen privacidad. La pérdida del embarazo con MGK fue especialmente angustiosa debido al intenso amor que siente por él, dejándola con un profundo dolor y sufrimiento.

Fuente: Tribuna