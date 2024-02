Madre de Miley Cyrus desmiente a su ex sobre 'Hannah Montana' y da detalles de su divorcio

Comparta este artículo

Estados Unidos. - Tish Cyrus, productora y madre de la estrella del pop Miley Cyrus, ha causado revuelo al revelar detalles sobre su papel en la creación de la exitosa serie de Disney Channel, Hannah Montana, y su posterior divorcio durante una aparición en el podcast Call Her Daddy a principios de esta semana.

La madre de 56 años confesó haber ejercido presión sobre su esposo, el cantante Billy Ray Cyrus, para que aceptara participar en el programa infantil con su hija Miley, con el objetivo de mantener a la familia unida. Esta revelación surge en medio de una serie de confesiones sobre su vida personal y familiar.

En el podcast, Tish compartió cómo Billy Ray, conocido por su éxito en 1992 Achy Breaky Heart, no estaba inicialmente interesado en formar parte de la serie hasta que ella vio la oportunidad de convertirla en un asunto familiar. "Había hecho 'Achy Breaky [Heart]' y nada más estaba funcionando", explicó Tish. "Y luego llevé a Miley a una audición para 'Hannah' y ella lo había conseguido. Y luego uno de los directores de casting dijo una broma, como: 'Uf, lástima que no podamos pagar a su verdadero padre'. Y yo dije: 'Oh, tal vez puedas'".

La serie Hannah Montana, que se emitió de 2006 a 2011, se convirtió en un fenómeno cultural, pero Tish admitió que no anticipaban su gran éxito. "Hannah Montana era simplemente diferente. Y no creo que nadie pudiera haberlo anticipado o pensado en lo grande que sería", comentó.

La participación de Billy Ray en la serie ayudó a mantener unida a la familia, según Tish. "Miley ya había conseguido a Hannah, y yo ya estaba estresada por '¿Qué vamos a hacer?' No podía, como madre, tener a la mitad de mis hijos en Tennessee y estar [en Los Ángeles] con Miley, como si simplemente no pudiera hacer eso", dijo. "Y entonces pensé: 'Tengo que traer a todos los niños'. Y fue entonces cuando le dije a Billy Ray: 'Deberías venir a la audición para el padre. Porque te aman y están muy interesados. Sí, sería un recorte salarial, pero nuestra familia podría estar unida'".

Sin embargo, estos comentarios contrastan con las declaraciones anteriores de Billy Ray, quien en 2011 afirmó que la serie "destruyó" a su familia. Estas discrepancias revelan la complejidad de la relación familiar y las tensiones que surgieron a lo largo de los años.

Además de discutir la serie, Tish también abordó su divorcio de Billy Ray en 2020, después de 30 años de matrimonio. Reveló que sufrió un "colapso psicológico completo" durante un mes antes de tomar la decisión de separarse. Este divorcio se produjo en medio de rumores de problemas familiares, que se intensificaron después de que Miley omitiera a su padre en su discurso de aceptación de los Grammy.

El podcast proporciona una visión íntima de la vida de Tish Cyrus y los desafíos que enfrentó tanto en su carrera como en su vida personal. Su franqueza sobre temas sensibles como la familia, la carrera y el divorcio ha generado un debate entre sus seguidores y ha arrojado luz sobre la compleja dinámica familiar de los Cyrus.

Fuente: Tribuna