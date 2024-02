Morat, el fenómeno musical colombiano, regresa a México en concierto; mira todos los detalles

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El aclamado grupo colombiano Morat, patrocinado por GNP Seguros, está de vuelta en México para conquistar una vez más los escenarios de nuestro país con una emocionante gira que recorrerá importantes ciudades mexicanas. Esta vez, la banda visitará Monterrey, Guadalajara, Mérida y la Ciudad de México, prometiendo llevar su energía y talento a cada rincón del país.

El año 2023 fue testigo del enorme éxito de Morat en México, con una exitosa gira por diversas ciudades que culminó con llenos totales en el emblemático Palacio de los Deportes. Ahora, en el 2024, la banda colombiana busca superar sus propios récords al presentarse en el icónico Foro Sol de la Ciudad de México, un hito que marca una nueva etapa en su carrera.

Crédito: Ocesa

Para deleite de sus seguidores, Morat lanzó su más reciente álbum titulado Antes de que Amanezca, el cual incluye seis cautivadoras canciones: Feo, Nunca Volvieron, Someone I Use To Know, Demasiado Lejos, Sobreviviste y Tarde. Este nuevo material promete ser otro éxito rotundo para la banda, consolidándolos aún más como una de las agrupaciones pop más destacadas del momento.

Con más de diez años de trayectoria, Morat ha logrado traspasar fronteras y conquistar corazones en toda América Latina. La banda se ha convertido en un verdadero fenómeno musical, siendo la agrupación de habla hispana número uno con más de 1,700 millones de streams en 2022 y más de 15 millones de oyentes mensuales. Además, Morat ha cautivado al público mexicano con trece presentaciones en el Auditorio Nacional, todas ellas con entradas agotadas.

La preventa Citibanamex para todas las ciudades se llevará a cabo el 13 de febrero, mientras que un día después estarán disponibles los boletos en las taquillas de los inmuebles o a través de Ticketmaster para Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Para Mérida, la venta será a través de Eticket. Los seguidores de Morat pueden mantenerse al tanto de todas las novedades y noticias de la banda a través de sus redes sociales en Facebook, Instagram y YouTube.

Morat, presentado por GNP Seguros, regresa a México con más fuerza que nunca, listo para cautivar al público mexicano con su inigualable talento y energía en cada presentación. No te pierdas la oportunidad de ser parte de esta experiencia única y adquiere tus boletos para la gira de Morat en México.

