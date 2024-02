"Salió de dónde yo": Leslie Gallardo pone en su lugar a Manelyk tras tacharla de "patética"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y polémica joven estrella de realitys, Leslie Gallardo, de nueva cuenta ha creado un fuerte escándalo, debido a que recientemente no tuvo reparos al momento de poner en su lugar a la querida influencer de redes sociales y también cantante, Manelyk González, después de que esta la tachara de "patética" y también de no tener ningún tipo de talento que la haga sobresalir.

Como se sabe, fue hace un par de días que la exintegrante de Las Estrellas Bailan en Hoy, durante un en vivo de su cuenta de Instagram, hizo giras a la joven, llamándola "patética" por llorar por su novio, Emilio Osorio, y que quería salir porque no podía estar sin él, y afirmar que no es nadie para los aires de soberbia que ya mostraba: "Se siente muy fuerte según la muy gata, porque es novia de Emilio, que Emilio para mí no es nada, ¿quién es Emilio? ¿qué ha hecho? Nada. Entonces los tontos de adentro (de la casa) piensan que ella es fuerte".

Y ahora, después de que Leslie saliera de La Casa de los Famosos, brindó una entrevista en la cual le cuestionaron sobre que tenía que decirle a la joven después de que dijera todo esto de ella y afirmara que ninguno de los dos hace nada relevante: "Yo lo único que tengo que decir es que Manelyk salió de donde yo salí. Estuvo donde yo estoy sentada hoy y hoy sigue sentada en donde estoy trabajando. Seguimos trabajando en la misma empresa".

Después de hacer referencia de que ambas sobresalieron en el mundo del espectáculo por su participación en Acapulco Shore, señaló que ahora que laboran para Telemundo, no hará más que respetarla y ya: "Es mi compañera de trabajo y lo único que tengo que decir es que yo ya aprendí a escoger mis batallas. Qué la respeto y si esa es su opinión hacia mí, está bien. No tengo nada que decir… Honor a quien honor merece".

Finalmente, ante la probabilidad de que haya un enfrenamiento acalorado en vivo de la gala de la noche del pasado miércoles 7 de febrero, Leslie declaró que no iba a hacer nada, destacando una vez más que sabe elegir sus batallas y con Manelyk no tiene una pelea y si la busca provocar ella no va a caer: "No va a haber ningún enfrentamiento, corazón. Para una pelea se ocupan dos personas y yo sé elegir bien mis batallas".

Fuente: Tribuna del Yaqui