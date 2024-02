Shakira reafirma su inocencia de fraude por más de 14mde; acusa a Hacienda de presionarla

Comparta este artículo

Madrid, España.- La famosa y reconocida cantante colombiana, Shakira, de nueva cuenta está dando de que hablar, pues recientemente en una nueva comparecencia reafirmó su inocencia ante el tan polémico fraude fiscal por más de 14 millones de euros del que fue acusada en medio de su dolorosa separación del padre de sus hijos, acusando a Hacienda de haberla presionado para aceptar la culpa.

La cantante colombiana ha comparecido este jueves 8 de febrero por videoconferencia desde Miami ante el juez que la investiga por un presunto fraude fiscal de seis millones de euros en 2018. La artista ha negado haber cometido ningún delito y ha acusado a la Agencia Tributaria de ejercer una "presión" sobre ella para que aceptara su responsabilidad en otra causa anterior, en la que reconoció haber defraudado 14.5 millones de euros entre 2012 y 2014.

Según fuentes judiciales, la declaración de la intérprete de temas como Las de la Intuición y Monotonía ha durado apenas media hora y ha sido grabada en vídeo y transcrita por orden judicial. La cantante ha explicado que esta segunda causa fue un paso más en la estrategia de "presión" de Hacienda y ha recordado que, ya antes de que se le notificara la querella, depositó los seis millones que se le reclaman.

Shakira al comparecer ante Hacienda. Internet

La expareja del polémico exfutbolista y empresario español, Gerard Piqué, ha defendido que en 2018 no residió en España y que, por tanto, no debía tributar aquí por sus ingresos mundiales. Además, ha asegurado que no simuló la cesión de sus derechos a empresas instrumentales ni se dedujo gastos improcedentes, como sostiene la Fiscalía.

La cantante afirmó que "ha cumplido escrupulosamente con todas sus obligaciones fiscales en los múltiples territorios con los que ha tenido vinculación profesional" y que "ha pagado impuestos a nivel mundial por un importe global que supera los 104 millones de euros, de los cuales 90 millones han sido abonados a la Hacienda Pública española". Tras la declaración, la defensa de Shakira, que ejerce el penalista Pau Molins, ha solicitado el archivo de las actuaciones al considerar que no hay indicios de delito.

El juez deberá decidir si archiva la causa o la mantiene abierta. Shakira ya aceptó en noviembre de 2023 una pena de tres años de cárcel por un fraude de 14.5 millones de euros cometido entre 2012 y 2014, cuando residió en España y no declaró sus impuestos. La cantante evitó el juicio al pactar con la Fiscalía y la Agencia Tributaria el pago de una multa de 7.3 millones de euros que se suma a la cuota defraudada.

Shakira. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui