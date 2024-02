¿Silvia Pinal, grave? Alejandra Guzmán aclara la verdad; hace inesperada confesión en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y reconocida cantante del rock, Alejandra Guzmán, de nueva cuenta dio de que hablar, debido a que recientemente apareció ante las cámaras del programa Hoy para aclarar la verdad con respecto al preocupante estado de salid de su madre, la primera actriz de melodramas y productora, Silvia Pinal, en donde realizó una inesperada confesión sobre su vida, ¿acaso sí está grave como se dice?

Como se sabe, a casi dos meses de que Pinal pasara alrededor de dos semanas hospitalizada, se han corrido rumores de que de nueva cuenta podría regresar al nosocomio, dado a que se especula estaría muy enferma, preocupando tanto a sus fans que recientemente tuvo que mandar un mensaje de voz a diversos programas de televisión, como al matutino de Televisa, para afirmar que estaba bien de salud.

Y ahora, este jueves 8 de febrero, en esta emisión matutina se compartieron diferentes imágenes de la celebración de la intérprete de temas como Yo Te Esperaba, en la que 'La Guzmán brindó una entrevista para hablar al respecto de su celebración y todo lo que está festejando: "La amo, gracias mami por hacer esta belleza. Atentos rockeros, que mañana tendré una sorpresa para ustedes en mi canal de Youtube".

Ante este hecho, declaró cómo se encuentra la actriz de novelas como Mi Marido Tiene Familia, declarándose bendecida por sus 56 años de edad, por su buena salud, agregando que: "Mi mamá está feliz, ya brindó por mí, ya nos echamos un pastel. (Mi cumpleaños) es el 9 pero estoy feliz de que tengo nuevo video y estoy haciendo todo lo que dejo para un rato porque me voy de vacaciones".

Finalmente, señaló que incluso su madre le cantó Las Mañanitas y comió pastel con todos: "Hay mucha gente que no ha contado lo que me pasó, pero he tenido la fortaleza de salir adelante y la suerte de buscar doctores y opciones, siempre enfrentar las cosas con valor y con constancia porque constantemente tengo que estar viendo cómo estoy. De 12 años para acá casi no hay lo que había, lo que hubo, ya siento más mi cuerpo y gracias a Dios sigo bailando y cantando, que es lo que más me gusta, me pueden cortar mucho pero las alas y garganta jamás".

