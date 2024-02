Tremendo pleito en Telemundo: Manelyk González y Leslie Gallardo se dan con todo en 'LCDLF'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta dentro de Telemundo vivieron tremendo pleitazo dentro de sus foros, debido a que la reconocida influencer y cantante mexicana, Manelyk González, y la polémica influencer y joven estrella de realitys, Leslie Gallardo, las cuales no dudaron en darse con todo en plena gala en vivo de La Casa de los Famosos, en donde todos apoyaron a la originaria de la Ciudad de México.

Como se sabe, entre Manelyk y Gallardo existe una rivalidad muy fuerte, desde el momento en que la novia de Emilio Osorio la atacó dentro del reality show y después la imitó, tras lo que la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy la destrozó tachándola de "patética", entre otros términos, a los cuales la joven se negó rotundamente a responder, afirmando que ella no tenía porque rebajarse y solo le enviaba saludos.

Pero todo eso se fue por la borda en cuanto las dos exparticipantes de Acapulco Shore se vieron las caras en la gala del programa, en donde Leslie la quiso poner en su lugar expresando que: "Yo nunca me he referido a ti faltándote al respeto de la manera en la que tú te refieres a mí con comentarios clasistas. Según yo, empezamos en el mismo lugar", a lo que Mane negó que ese programa del que habla ella lo creo y al irse se acabó, pero esta lo refutó: "Venimos del mismo sitio, evidentemente no somos iguales… Mamita, yo soy muy orgullosa de venir de dónde vengo y estar en el mismo lugar en donde estás tú".

Finalmente, la joven salió en defensa del actor de Televisa y su suegra, Niurka Marcos, afirmando que son su familia: "Por algo la televisora quedó como quedó contigo. Segundo tema, ¿quién te crees para venir a insultar de la manera en la que insultas a mi familia, que es mi suegra, que es mi novio y que soy yo?", a lo que Mane se burló diciendo que apenas tenía dos meses con Osorio, mientras que ella decía que no importaba.

Finalmente, la exintegrante de Hoy hundió todo lo dicho por Gallardo al recordarle que fue la más odiada de la emisión: "Te voy a decir la diferencia entre tú y yo. Por más que haga lo que haga, diga lo que diga, siempre voy a ser amada por todo mundo. A comparación de ti que, hagas lo que hagas y digas lo que digas, siempre vas a ser la más odiada de todo el mundo", y aunque quiso defenderse, González no se lo permitió imponiéndose.

Fuente: Tribuna del Yaqui