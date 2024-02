Uñas con corazones: 5 ideas románticas para el 14 de febrero 2024

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Ya sea que visites un salón de uñas o te hagas tu propia manicura en casa, las uñas en forma de corazón son un clásico atemporal que aporta un toque festivo a tus manos. Así que si aún no has elegido el nail art para San Valentín 2024, no te pierdas estas tendencias, seleccionadas por los expertos más inspiradores de Instagram.

El día de San Valentín es la mejor ocasión para celebrar el amor y el romance. Todos los tonos rosados y rojos y los brillos de las tarjetas del Día de San Valentín, las cajas de chocolate y los envoltorios de regalo que tradicionalmente forman parte de este día, por supuesto, se pueden transferir a nuestras uñas. Pero agregar un toque personal puede hacer que tus uñas sean verdaderamente únicas. Esto significa que no debes privarte de experimentar con colores como el azul y el negro, que son gran tendencia este año.

Manicura azul

¿Te sientes triste? Puedes expresarte a través de los colores y eso no tiene nada de extraño. Además, escaparás del cliché del rojo durante el mes de los enamorados.

Manicura azul con corazones

Corazón blanco y negro

Las uñas típicas del día de San Valentín son rosas y rojas, pero una combinación clásica de colores blanco y negro llama mucho la atención. Puedes combinarlo con un esmalte mate o con brillo metálico como acento.

Manicura blanco y negro con corazones

Uñas rojas

¿Quieres una manicura de San Valentín realmente especial? Combina el rojo clásico con un toque dorado y una base rosa pálido con partículas de brillo. El resultado es muy femenino y sexy.

Manicura roja con corazones

Uñas rosa

Para celebrar el Día de los Enamorados por todo lo alto, también puedes optar por una manicura rosa ombré. Parece una versión de las uñas francesas con todos esos pequeños corazones rojos y blancos que cubren las puntas de las uñas.

Uñas nude

No puedes equivocarte con los básicos, como los atemporales corazones blancos pintados a mano sobre una base color nude. Este es un patrón delicado que combina con cualquier atuendo y es adecuado para cualquier profesión.

Manicura nude con corazones

Uñas mate y brillantes: ¿Qué acabado elegir?

Para mí, este es un gran dilema. Siempre quise probar el mate, pero una vez que voy al salón de uñas, vuelvo a elegir el acabado brillante. Si eres como yo, puedes combinarlos. Esta es una gran tendencia de 2024 con la que nunca puedes equivocarte.