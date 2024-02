Will Smith revela detalles sobre como 'revivirán' a su personaje en 'Soy Leyenda 2'

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Desde que se anunció la secuela de Soy Leyenda, los fanáticos han especulado sobre cómo se justificará el regreso de Will Smith después de su trágico destino en la película original.

Warner Bros. confirmó la secuela de Soy Leyenda, dirigida por Francis Lawrence y basada en la novela de Richard Matheson. En ella, Will Smith interpreta al científico Robert Neville, el último sobreviviente de Nueva York después de que un virus mortal convirtiera a la humanidad en vampiros desquiciados.

Aunque en la película original se muestra la muerte del personaje de Smith, el actor ha revelado cómo se justificará su regreso en la secuela. En una reciente aparición en el Red Sea International Film Festival, Smith compartió algunos detalles del proyecto, confirmando que retomarán el final alternativo disponible en el DVD de la primera película, donde su personaje sobrevive.

Según Smith, esta decisión se basa en una conexión profunda con los fanáticos de la saga, quienes han expresado su interés en explorar cómo podría continuar la historia después del final alternativo presentado en el material adicional de la película original.

Además, el actor mencionó que está en contacto con Michael B. Jordan, quien está confirmado para el proyecto y también ejercerá como productor. Smith expresó su entusiasmo por colaborar con Jordan en esta nueva entrega de la saga, destacando su dedicación y talento para llevar adelante el legado de Soy Leyenda.

El enfoque de la secuela también se inspirará en The Last of Us, una popular serie con Pedro Pascal, que ha capturado la atención de la audiencia con su exploración de un mundo postapocalíptico. Smith reveló que la nueva entrega de Soy Leyenda buscará ahondar en cómo el mundo ha cambiado después de la extinción de la humanidad, explorando nuevas dimensiones y desafíos para el personaje de Neville.

Aunque aún no hay una fecha de estreno confirmada, se espera que Soy Leyenda 2 llegue a los cines en 2025. Los fanáticos esperan con anticipación para descubrir cómo se desarrollará esta nueva entrega de la saga, que promete sorprender con su enfoque innovador y su conexión con la historia original. Con Smith y Jordan a la cabeza, la secuela promete ofrecer una experiencia emocionante y llena de suspense para los amantes del género de ciencia ficción y los seguidores de la franquicia Soy Leyenda.

Fuente: Tribuna