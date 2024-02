Actriz de Televisa sufre terrible enfermedad tras hacer esta dieta; es vista con un respirador

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado mes de enero es, por excelencia, considerado el mes de las dietas, esto es debido a que se trata de los días en los que la gente decide tomarse en serio el cuidado de su cuerpo y comienzan a purificarse de todo lo que consumieron durante las fiestas decembrinas; sin embargo, antes de iniciar cualquier régimen alimenticio es necesario acudir con un especialista para valorar qué tan radical debe ser el cambio de alimentación, de lo contrario podrías sufrir graves consecuencias.

Un ejemplo de ello es el que le ocurrió a la querida actriz Florencia Saracho, quien es famosa por aparecer en telenovelas como A que no me dejas, Mañana será otro día y Rebelde. Como es bien sabido, los artistas deben cuidar de su alimentación para mantener una figura esbelta y saludable, sobretodo porque tienen que rendir por largas jornadas de trabajo, hecho que la propia estrella de televisión reveló a través de su cuenta de TikTok.

Florencia Saracho fue actriz de 'Mañana será otro día' y 'Rebelde'

Resulta ser que la famosa se dejó ver con un respirador y reposando en una cama, mientras le contaba a su audiencia que ella solía tener largas jornadas de ayuno y no por recomendación de un médico, sino porque casi no tenía tiempo para comer nada por lo duro de su trabajo, así que, cada vez que tenía un momento libre consumía comida chatarra para poder sobrellevar el hambre: “Nunca me daba tiempo de desayunar. Tenía 16 horas sin desayunar y ya, llegaba muerta de hambre (…) entonces era mi ayuno intermitente”, reveló.

La famosa comentó que, en determinado momento decidió aplicar el ayuno intermitente real para poder bajar de peso. Coincidentemente, en aquella época le tocó ir a una cita con el ginecólogo, sitio en el que le descubrieron una hipoglucemia “super grave”, derivada de las largas jornadas de ayuno que debía mantener. Asimismo, la actriz reveló que es consciente de que hay personas a las que este tipo de régimen alimenticio parecen funcionarles muy bien, pero en su caso fue todo lo contrario.

“Efectivamente, yo no puedo hacer ayuno intermitente, me encantaría, pero a mí no me cae bien.”

Florencia Saracho confesó que desarrolló enfermedad tras hacer dieta

Créditos: TikTok @patymartinez

La actriz también le pidió a la gente que no la regañase e incluso destacó que hay personas que logran bajar de peso y lucir mucho mejor luego de aplicar el ayuno intermitente, pero destacó que este tipo de dieta no es para todos los cuerpos y en su caso resultó contraproducente, ya que le generó una afectación que redujo sus niveles de glucosa sanguínea mucho más de lo habitual, lo que trajo notables consecuencias en sus funciones corporales.

Fuentes: Tribuna