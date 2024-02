Caos en la familia: Juez autoriza demanda por explotar la imagen de Jenni Rivera

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Conflictos legales y desacuerdos al interior de la familia Rivera son dos temas que han cobrado impulso este viernes luego de que Chiquis Rivera y su hermana, Jenicka Rivera, fueran vistas en la corte federal de Los Ángeles. Ambas acudieron a la sede para darle seguimiento a la demanda que levantaron contra algunos parientes que se han aprovechado de la imagen de Jenni Rivera, aún a 12 años de su muerte.

Tanto ellas como sus hermanos se oponen a que los miembros de su familia continúen 'exprimiendo' la figura de la 'Diva de la banda' para obtener beneficios económicos. La descendencia de 'La Gran Señora' busca que tanto su tío, Juan Rivera, como sus abuelos Pedro Rivera y Rosa Saavedra dejen de recibir dinero a costa del nombre de quien fue intérprete de éxitos como Basta ya y Con él.

Al salir de la sala, Chiquis no ofreció ningún comentario a la prensa sobre lo que discutió en la corte. Sin embargo, fuentes apuntan a que sí se dio cabida a la demanda de los hijos de la cantante de música regional mexicana, por lo que el proceso legal iniciará su camino. Esta postura fue lamentada por Pedro Rivera, quien dijo no entender "por qué las cosas se hacen de este modo, si podemos arreglar las cosas en la familia. Me siento muy mal, muy triste por toda esta situación".

En otra línea, el Juan Rivera describió las acciones de sus sobrinos como "errores". A la par, confesó que tenía sentimientos encontrados. Por un lado, tenía esperanza en que el caso se desestimara hoy, sobre todo por su padre. En contraparte, sí quería que el caso continuara para que se esclarezca cada detalle.

Mis sobrinos no han visto los errores que están cometiendo aún en este caso. Nosotros queríamos que se desestimara hoy, en parte yo sí, para mi papá. En parte no, ¿por qué no?, porque yo quiero que salga todo para que realmente la gente conozca de dónde viene todo esto, cuál es la raíz".

La polémica se gestó desde el año pasado, en septiembre, mes en el que Janney Marín Rivera confirmó a través de un mensaje en la plataforma X que ella y sus hermanos habían optado por tomar acciones legales por una supuesta "explotación indebida" de la música de la famosa. En la demanda se exige que se respeten las cláusulas acordadas por Jenni en vida sobre el manejo de los derechos musicales.

