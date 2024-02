Con críptico mensaje, Andrea Legarreta pediría que paren las críticas en su contra

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Andrea Legarreta, al igual que el resto de sus compañeros en el programa matutino de Televisa, Hoy, ha sido fuertemente criticada por la audiencia, ya sea por su supuesto romance con un ejecutivo de la empresa de San Ángel o por alguna cosa que haya dicho durante la transmisión del show de revista. Por otro lado, los otros conductores también han tenido que enfrentarse al desprecio de la gente, como es el caso de Galilea Montijo por sus supuestos nexos con el crimen organizado o la vez que Arath de la Torre fue juzgado por tratar mal a los trabajadores de un aeropuerto en Cancún.

Ante este panorama, la actriz de ¡Qué vivan los niños! Envió un mensaje en su cuenta de Instagram en el que le pidió a la gente que suele criticar a otros que dejasen de hacerlo. En el texto, se hace referencia a que, regularmente, se ignora la tragedia que podría estar sucediendo en la vida de las personas con las que sueles encontrarte en tu día a día y como ejemplo puso a un barman y a una dependienta.

“¿Por qué no dejamos de juzgar, de analizar a los demás, de pensar que los conocemos cuando no es así? Simplemente, piensa que la persona que tienes delante es humana como tú, que ha pasado por lo mismo, que va con miedos y dudas, y no sabes en qué punto de su vida se encuentra”, terminó el texto.

Andrea Legarreta le lanza mensaje a sus detractores

Créditos: Instagram @andrealegarreta

Si bien, Andrea Legarreta no escribió más allá y no aclaró si se trataba de un mensaje hacia sus detractores, la realidad es que tanto ella como sus compañeros son personas que suelen estar expuestas y están dentro de la vida de los televidentes que diariamente encienden sus televisores y ven Hoy, por lo que el texto también podría aplicarse a ellos, especialmente por el hecho de que la histrionista ha atravesado varios escándalos durante las primeras siete semanas del año, en las que se le ha acusado de filtrar rumores de su compañera Anette Cuburu o de serle infiel a Erik Rubín (cuando aún estaban juntos).

Todo esto aunado al hecho de que algunos recordaron el escándalo que vivió con la actriz, Sherlyn, cuando ésta se encontraba trabajando como colaboradora de Hoy. En aquel entonces, se filtraron algunos audios de la actriz de Clase 406 en los que aseguraba que Andrea Legarreta era una “pe…” que la trataba mal. En el medio de todo esto, hubo internautas que intentaron defender a la presentadora de televisión, resaltando que hace unos meses tuvo que vestirse de luto por la muerte de su madre.

Andrea Legarreta se ha enfrentado a diversos escándalos en lo que va del año

Otro hecho que no ha pasado por desapercibido es que las publicaciones de Instagram de Andrea Legarreta están limitadas, esto significa que no todos pueden responder y únicamente se pueden apreciar mensajes positivos de lagunos famosos como es el caso de Adriana Fonceca, Diego Di Marco, entre otros; mientras que el resto del público no puede dejar ningún tipo de mensaje. Esta estrategia suelen aplicarla los famosos cuando quieren evitar comentarios negativos.

Fuentes: Tribuna